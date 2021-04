ARQUITECTURA MODERNA: (categoría C). De 61 a 81 metros.

PREMIOS: Primer premio: 1988, 2017 y 2019. Segundo premio: 1993 y 2014. Otros reconocimientos: quinto premio (1992 y 2015), séptimo (2018), accésit (1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2006 y 2012) y esfuerzo vecinal (1997 y 1998).

El patio de Martín de Roa 7 es el campeón a batir este año después de que la pandemia le hiciera mantener su título en el 2020, con una edición no competitiva. Y no es tarea fácil superarlo no ya por la variedad y profusión de plantas, sino por el tipismo que este patio ha tenido siempre (fue adquirido y remodelado por Vimcorsa para realquilarlo a sus residentes originales), por su larga lista de premios… Y también porque Rosa Collado le imprime su propio carácter, con un espíritu a prueba de bombas y todo vitalidad. En este patio no se pintan las macetas. Es más, se está ampliando un rincón en donde las plantas crecen en latas, tributo a aquellos tiempos en donde un envase metálico de carne de membrillo o una lata de aceite tenía mil usos necesarios antes de acabar siendo rellenados con tierra. Que eso del reciclaje y la sostenibilidad no son conceptos nuevos en los Patios.

CUIDADORES: Rosa María Collado, Juan Collado y Pilar Expósito, con Raúl y la pequeña Rosa María.

EL DETALLE: A Rosa María Collado no le gustan las macetas pintadas y prefiere que luzcan con el barro original. Ahora está incorporando latas antiguas.

LA PLANTA: El patio tiene una flor de la gamba de varias décadas originaria de Brasil. Rosa reivindica el recinto como el que popularizó esta planta en Córdoba.