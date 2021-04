El Ayuntamiento de Córdoba afronta estos días la recta final de la organización el Centenario del Concurso de Patios, que será también el segundo celebrado en pandemia y, por tanto, marcado por estrictas medidas de seguridad contra la propagación del coronavirus. Como el año pasado, esta semana está previsto que los cuidadores de los 50 recintos participantes, que no han sido vacunados como solicitó la asociación Amigos de los Patios, se sometan a tests de covid para descartar que haya algún positivo. Los controladores, seleccionados ya por la empresa adjudicataria del servicio Incentiflor entre 1.880 solicitantes, también tendrán que pasar los tests. En total, serán 50 personas las que se encarguen de organizar los accesos y el flujo de visitantes, uno por cada recinto, además de coordinadores de zonas y alguno más de reserva por si hay que reforzar la presencia en algún patio. Ellos serán quienes tomen la temperatura antes de entrar a las casas, que no podrá superar los 37,5 grados.

Mascarillas y distancias

Los patios, de acceso gratuito, abrirán de 11 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas salvo los viernes y sábados que lo harán hasta las 21 horas. El Ayuntamiento recuerda que se trata de casas particulares a las que hay que entrar cumpliendo una serie de normas como el uso obligatorio y correcto de mascarilla, también a la hora de hacer fotografías; el uso obligatorio de gel hidroalcohólico y la prohibición de tocar nada durante la visita, la exigencia de mantener una distancia de seguridad de 2 metros y, en caso de entrar con un grupo de convivencia, que no deberá exceder de cuatro personas, este deberá guardar la distancia con el resto de personas. Asimismo, se recomienda realizar la visita lo más ágilmente posible para agilizar las colas que se puedan producir. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, recordó ayer que se reforzará la seguridad en los patios, que arrancarán sin restricciones de movilidad entre las provincias de Andalucía y con la incógnita de si el 9 de mayo se pondrá definitivamente fin al estado de alarma y con él habrá vía libre para el movimiento de personas en todo el territorio español. En este sentido, aunque el presidente del Gobierno avanzó que no se renovaría el estado de alarma, está por ver si hay cambios y también si la Junta de Andalucía adopta alguna medida para limitar el acceso a la comunidad, previo pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La página web del Ayuntamiento (https://patios.cordoba.es/) hará seguimiento de las zonas que estén más concurridas para intentar reconducir los flujos y lanzará alertas en tiempo real informando de las rutas más masificadas en cada momento. Durante las franjas horarias concurridas o muy concurridas, unas alertas aparecerán en la web en tiempo real, definiendo qué rutas están afectadas. También puedes mantenerte al corriente contactándonos a través de nuestro twitter y facebook. Las personas con problemas de accesibilidad podrán concertar visitas programadas contactando con la Oficina para la Accesibilidad del Ayuntamiento del Córdoba (957 222750). En cualquier caso, un número importante de patios están preparados para el acceso de personas en silla de ruedas mediante la instalación de rampas.

Festival de los Patios

A falta de conocer el listado definitivo de patios participantes en el concurso, el Ayuntamiento ya ha distribuido los recintos en seis rutas y ha hecho públicas las actuaciones que conformarán el Festival de Patios paralelo al concurso, que este año incluye nueve eventos de copla, danza y flamenco. El Patio de las Campanas será escenario del 5 al 12 de mayo (ver gráfico) de dos galas con los ganadores del concurso de copla Ciudad de Córdoba de las ediciones 2019 y 2020, así como de la versión flamenca de La Cenicienta, un concierto de La Membri’s Band, liderada por la actriz y vocalista cordobesa Marisol Membrillo y la ya clásica actuación de la familia Plantón.

En el Alcázar Viejo actuará el día 13 de mayo Remedios Amaya con el espectáculo La musa gitana, Rafael Ordóñez presentará Poema a Córdoba el día 14 y la peña Rincón del Cante ofrecerá un concierto el día 15. Según las fuentes consultadas, el aforo estará reducido debido a la situación de pandemia para garantizar las distancias de seguridad y se podrá acceder previa reserva de entrada en la web de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.