Un año más, acudí con mi familia a la Cabalgata de Reyes de Córdoba. A diferencia de otras cabalgatas del norte de España (de donde soy natural), en Córdoba se reparten muchos más caramelos y regalos. Sin embargo, el lanzamiento masivo de caramelos conlleva riesgos. La mayoría de los pajes los tiran con cuidado -de abajo arriba-, pero algunos «ayudantes» los arrojan con excesiva fuerza. Sin embargo, uno de los mayores peligros lo generan los propios Reyes Magos, debido a la gran altura desde la que se produce el lanzamiento. Pura Física. El pasado viernes, el rey Baltasar lanzó unos caramelos duros a la zona en la que me encontraba con mi familia, con la mala fortuna de que, a pesar de protegerme con el brazo, uno de ellos golpeó con fuerza en mi ceja. El dolor fue tremendo, como si me hubieran tirado una piedra. Han pasado 4 días y sigo con bastantes molestias. No fui el único damnificado. Propongo que se lancen solo caramelos blandos, en especial los miembros de las carrozas que ocupen posiciones elevadas.