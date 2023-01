Estamos viviendo unos tiempos difíciles, en los que no hay ningún miedo a nada. Hay una ola de maltrato, y asesinos que no tienen corazón, y matan a sus respectivas parejas así como a sus hijos. Estas personas no tienen derecho a estar en la vida. Los jueces y fiscales deben de tener consideración, y al que mate a una mujer o hijo que no pueda salir jamás de la cárcel. Yo no sé donde vamos a llegar, pero esto lleva muy mal camino. Todas las semanas hay algún asesinato de manos de un hombre a una mujer. Y esto hay que erradicarlo como sea. Poniendo pena de cárcel perpetua. No que el que mata sale de la cárcel en cuanto cumple la condena. Además viven en la cárcel como un rey, no trabajan y les ponen la comida por delante, y al salir de la cárcel salen cobrando el desempleo. Las leyes están mal hechas.