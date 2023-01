Es inadmisible tener a representantes políticas que no conocen el trabajo en casas de acogida con mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. Es inadmisible que no denuncien por qué los crímenes supuestos o reales ejecutados por bandas terroristas, ocupen los informativos seis o siete días y a todas horas, además de personarse el presidente de la Comunidad Autónoma para la información de primera mano, al lugar del crimen y asistir al entierro. Por otro lado, es inadmisible que no se toque como pobreza que enferma y genera violencias, las míseras cantidades correspondientes a las prestaciones alimenticias por hija o hijo asignadas a mujeres separadas, divorciadas y otras. Hora es de que se contemple como violencia institucional la desigualdad de trato a las madres solteras, que cuidan y educan a sus criaturas, pero no tienen con quién corresponsabilizar y el estado tampoco lo hace, no tienen derecho a viudedad porque no tuvieron marido, sus pensiones son tan pobres como han sido sus vidas, no se proponen para viviendas, salvo que sean víctimas de violencias por parte de un maltratador.

Por tanto, estos y otros cientos de temas tienen que ocupar la agenda contra las violencias y crímenes hacía las mujeres, que no de género, el género es otra cosa. Contra quienes se ejercen las violencias y crímenes, es contra las mujeres, no sigamos permitiendo que se oculte la realidad con eufemismos. *Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres