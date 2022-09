¿A donde vamos a llegar con la subida del IPC?

Estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles, con la subida de los precios hasta en los productos más básicos cómo son en la alimentación. Nuestros bolsillos no dan a más, entre la energía eléctrica, y la cesta de la compra, que todo se ha disparado con los precios por las nubes. Hay mucha miseria en España, con los sueldos y pensiones tan bajos comparándolos con la subida del IPC. Hemos pasado por una pandemia, hemos pasado el coronavirus, y tenemos en Europa una guerra, estamos atravesando una sequía que no se sabe hasta cuándo, esto pinta mal. Y los políticos tirándose los trastos unos a otros, en vez de tratar de arreglar, todo lo que está ocurriendo en España. Que anda que no es nada. ¿A dónde vamos a llegar? Con esta subida de precios, que todos los días cambian, tanto de la luz como de los alimentos. Estamos en una grave crisis, y sin saber hasta cuándo.