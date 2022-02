Muy malos tiempos estamos viviendo y peores nos esperan a la clase obrera si no plantamos cara a quienes nos están arrebatando los discretos logros constitucionales, como son: la salud, aunque aún quienes no tienen para odontología u óptica que se las apañen, porque la Seguridad Social no la asume; la educación, quienes no pueden costearse masters que se vayan a la Formación Profesional; empleo, con salarios que para una gran mayoría de la población no pasan de los 900 ó 1080,00 euros con suerte y antigüedad en las empresas de más de 22 años, porque no son ciertas las estadísticas cuando nos dicen que la media anual de los salarios en España son de 24.000 a 32.000 euros, Conoce el CSIC los salarios de tod@ trabajador@ que realizan tareas de cuidado, de limpieza, de atención al público y otras cientos de profesiones, que no es casual que estén feminizadas. Ya sabemos que las profesiones masculinizadas están entre 500 y 600 euros anuales por encima de las feminizadas. Cando se habla de un Estado de Bienestar, estamos mintiendo .