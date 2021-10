Ya recuperados del chasco que supuso para Córdoba la no designación como Capital Cultural en el 2016 (por cierto: se lo merecía de sobra, dadas la gran cantidad de actividades existentes en nuestra ciudad, pero por razones muy injustas, quizás políticas, se la concedieron a San Sebastián. De todas maneras, seguimos repletos de cultura y no nos ha afectado mucho. Hay que pasar página, haciendo borrón y cuenta nueva), nos ha salido otro proyecto bastante ilusionante e importante: la base logística. Dadas las carencias de puestos de trabajo y de vida industrial a lo largo de la historia, por fin tenemos un plan: algo que motive y llene de ilusión a una capital cansada de maquetas y habladurías políticas. Es indiscutible que no podemos vivir siempre de turismo y servicios.

La Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército (Plan Colce) con sus 12 instalaciones va a crear riqueza y puestos de trabajo: Fundamental, sin duda alguna. Esperemos que los cordobeses lo sepamos aprovechar y no escatimemos esfuerzos en luchar por esta oportunidad que nos ha brindado el Estado, si bien es cierto que podríamos haber compartido alguna instalación logística con nuestra provincia vecina Jaén, también castigada por falta de infraestructuras.