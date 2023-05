Es curioso cómo las palabras van poniéndose, o no, de moda y cómo va cambiando su sentido. Tener el perfil adecuado para un trabajo, «dar el perfil», son frases en desuso mientras que «ponerse de perfil» es un valor al alza, está de moda (modas impuestas por medios de comunicación) para hablar de políticos. Yo, como imaginaréis, voy a hablar de otros perfiles.

El perfilamiento racial es «toda acción realizada por la policía o un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, contra una persona o un colectivo, basada en sus características físicas (como la raza, origen étnico, apariencia, etc), que pretende justificar una actuación sin un sustento legítimo ni objetivo». El «perfil racial» es un criterio normalizado en muchas identificaciones o controles, en los que se pide la documentación a personas seleccionándolas exclusivamente por su aspecto físico. Es decir, no se las para por lo que han hecho, sino por tener rasgos físicos identificados como diferentes por la población mayoritaria (sosracismo.org).

Desirée Bela-Lobedde, autora del libro ‘Ser mujer negra en España’ y de un blog que lleva su nombre, nos cuenta cómo recientemente la policía local de su ciudad la paró en un control cuando volvía tranquilamente de comer con la familia. Y añade que el perfilamiento racial es una fuente de malestar psicológico y emocional para las personas que lo sufren. Testimonios similares se recogen en la página de SosRacismo, que ha puesto en marcha la campaña ‘Parad de pararme’.

En las pasadas vacaciones he aprovechado para leer ‘Las grietas de América’, de Mikel Reparaz. Es un libro recomendable. Evidentemente no estamos en la época retratada en la película ‘Green Book’, tiempos en los que un artista negro, después de actuar en un lujoso local, era invitado a cenar en la cocina y no podía ir al comedor principal. Pero muchos problemas continúan. Y, sí, también en España.

Hay prejuicios muy asentados, como los que afectan a las personas gitanas. Jesús Nieto, harto de que le dijeran siempre lo mismo, dio con la respuesta perfecta: «¿Que no parezco gitano? Quizá soy el ejemplo de que un gitano no es como tú crees» (eldiario.es 8/04/2023). Pero yo no quería hablar de racismo, es un tema demasiado amplio y ya volveré sobre él. Hoy el asunto eran los perfiles que discriminan. Y la arbitrariedad y la discriminación no están solo en las calles. AlgoRace nos quiere concienciar sobre las consecuencias del uso racista de la inteligencia artificial (en la página algorace.org se puede descargar el informe).

Os dejo tarea para quien quiera ampliar la información entre fiesta y fiesta. Podemos aprovechar la hora de la siesta. Que empieza a ser larga.

*Activista de Amnistía Internacional