Goya, como pintor, fue -además de un artista magnífico- alguien que pensó en la condición femenina como una dimensión más completa, más allá de su forma como cuerpo. Habló en sus grabados de violencia doméstica, de matrimonios absurdos, de violaciones, de injusticias hacia este colectivo femenino. Por eso, creo, que el genio estaría bastante molesto con dos fenómenos relacionados con última gala de cine que lleva su nombre.

El primero tiene que ver con la edad... y es que es evidente que su piel ya no es la de 1974; que aquellos mofletes, tersos y rojizos, ya no se adelantan al espectador enmarcados por un rotundo melenón oscuro. Ahora ella es una señora de setenta y un años, con un pelo más claro, menos denso, más suave, más disperso... como el pelo de todas las personas que tenemos la enorme fortuna de cumplir años.

Sin embargo, lo que sí mantiene Jeanette es su condición artística. Quizás, ya a salvo de la sensualidad e inocencia de aquellos primeros años, pero con una condición artística madura, más potente, con la que se ha colocado delante del ataúd de Carlos Saura para cantar a capela ‘Por qué te vas’, una canción que formó parte de la película ‘Cría cuervos’, que Saura estrenó en 1976. Gracias a ello hemos podido comprobar que su voz, su sensibilidad y la calidad de su timbre (e incluso su dulce acento) se mantienen intactos al cantar, que es una señora que sigue siendo un figurón. Parece que el único motivo para no llamarla para interpretar este tema podría ser la edad. La deberían haber invitado a cantarla con otra persona más joven, dando el relevo, si querían dar un toque más contemporáneo a la interpretación.

La manía de los medios audiovisuales por invisibilizar lo no normativo es salvaje, no digamos lo que se manifiesta en redes sociales donde la parte más cruel del ser humano da rienda suelta a su maldad con impunidad. Así, se han cebado también con el aspecto de la actriz Berta Vázquez, ya que, parece, no usar una talla treinta y ocho es un delito ofensivo hacia los demás, que les da permiso para hacer alarde de odio hacia personas que se consideran ‘gordas’, ofendiéndolas, criticándolas, comentando su imagen.

¡Ay, Carmela!... si Goya levantara la cabeza.

*Profesora de la Universidad de Sevilla y artista