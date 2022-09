Poca gente en las preguntas al presidente

Recuerdo que en Alemania una de las cadenas de televisión pública emitió durante varias semanas un programa que se titulaba ‘Los ciudadanos preguntan, los políticos contestan’. No tuvo lugar en la sede de la cancillería sino en un polideportivo donde calculo que cabían casi mil personas en asientos escalonados. Lo llenaban ciudadanos/as de todas las edades, jóvenes y mayores. No recuerdo que alguien leyese en un papel su pregunta. Por supuesto, las hubo muy sensatas que no significa poco críticas. Abundaron las preguntas muy intencionadas que pusieron a más de un político, en su respuestas, algo soliviantados. Por el programa pasaron desde el canciller federal y los líderes de la gran coalición, hasta los presidentes de algunos ‘Länder’. La patria de aquellos ciudadanos no era como dijo en cierta ocasión Pablo Iglesias: «Mi patria es la gente». Eran patriotas alemanes que trataban con sus preguntas de mejorar la situación sociopolítica de la patria alemana.

No eran veinte sino muchos cientos, muy difícil, por lo tanto, de conocer previamente sus preguntas por los asesores de aquellos políticos. Otra cosa comparativa que ahora recuerdo fue cuando con mi equipo de televisión entré, en una ocasión, en el despacho del ministro de Asuntos Exteriores, Genscher. Era más pequeño que el del director general de RTVE. Y sobre la moción de censura que aupó a la Moncloa a Pedro Sánchez, fui testigo de la de Kohl. Tuvo que exponer ampliamente su programa de Gobierno y convocar elecciones inmediatas tras derrotar a Helmut Schmidt. En síntesis; si hay parecido entre aquello y lo de aquí es pura coincidencia. * Periodista