Siempre septiembre había venido siendo ese mes de la vuelta a la normalidad. Sé que el concepto normalidad había cambiado con la reciente pandemia. Pero si aún no lo ha asimilado o entendido, no se preocupe, pues la cosa se complica más. Es decir, la normalidad que nos espera es todavía más compleja. El hecho de que estemos encarecidamente conminados a asimilar o entender estos nuevos conceptos de normalidad no es otro que el que no nos queda otra que seguir viviendo o mejor sobreviviendo. Y no es que nos estemos poniendo en modo dramático o catastrófico, sino que los que saben, esto es, los analistas no sólo señalan que los ciudadanos hemos estado viviendo estos meses con una venda en los ojos, centrados en disfrutar de los días vacacionales sin mirar en exceso el gasto, sino que estos mismos expertos aseguran que la inflación seguirá disparada, probablemente por encima de los dos dígitos, como ya está sucediendo en estos momentos. Esto se traduce el algo tan cotidiano y fundamental como es la desacompasada subida de la cesta de la compra, la luz y los carburantes, las tres patas del gasto familiar. Pero por si esto no fuera bastante, el BCE sube los tipos de interés al 0,5 %, más de lo nos habían augurado, quizá para no asustarnos en plenas vacaciones. La consecuencia lógica de esto vuelve a clavarse en el costado de las familias sin piedad, o sea, un encarecimiento de las hipotecas variables. El Euribor está subiendo y en el mes de julio ya alcanzó su valor más alto de los últimos 10 años. En fin... querido/a lector/a, no es que quiera agobiarlo pero este septiembre, amén de otras circunstancias como el paro y el aumento del umbral de pobreza, va a ser más bien el comienzo de una nueva anormalidad.

** Mediador y coach