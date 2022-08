No soy partidario de conectar con la televisión a la hora de cualquier comida, almuerzo o cena; pero sí sintonizo la emisora de música clásica de Radio Nacional de España. No solo como una delicia del verano, según un compañero de las páginas de opinión; también como delicia del invierno y el resto de las estaciones. Me ha gustado su artículo donde dice y estoy de acuerdo, «frente al botellón y tendencias burdas». También estoy muy de acuerdo sobre su opinión respecto a la música clásica: «El único arte actual que nos acerca a lo sublime cuando la barbarie se avecina». La música culta, donde encaja perfectamente la clásica, debía extenderse en España a la televisión. Gracias a mi parabólica conecto generalmente con las cadenas públicas alemanas donde la música clásica no se limita a la radio. Precisamente la emisora de televisión, SAT3, emitió el sábado pasado desde los Festivales de Bayreuth, el ‘Oro del Rhin’. Hoy precisamente se conmemora la primera vez que tuvo lugar el primer festival en aquella ciudad: 13 de agosto de 1876. Hay, pues, en Alemania una cultura musical envidiable con varias cadenas públicas --aparte de las generalistas-- que tras la radio han ocupado un amplio espacio audiovisual. Desgraciadamente aquí la tele pública no es del publico sino del Gobierno que naturalmente la utiliza con fines políticos. Por fortuna Radio Nacional de España tiene a la escucha. Un público selecto, como el amigo Diego Martínez Torón, ya que al poder político lo que le interesa son los telediarios o los boletines de noticias de RNE. Piensa que la música clásica no gana elecciones.

** Periodista