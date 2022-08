Leo que la temperatura más baja a la que se podrá poner el aire acondicionado en edificios públicos, espacios comerciales, grandes almacenes, aeropuertos, estaciones de tren y autobús, espacios culturales y hoteles, es 27 grados, y me viene a la cabeza un título del cine cañí patrio que jamás citará el cultureta automático: 40 grados a la sombra. Cine de los rodríguez que se quedaban solos en Madrid mientras la canícula asediaba las playas malagueñas que buscaban su salida a Europa. Torremolinos era esa Cólquida en manos de argonautas de gin-tonic rugiente, una especie de aventura entre bandas nocturnas con poetas cordobeses en la cima del vellocino de oro. El verano se está poniendo caro, con este real-decreto del ahorro energético que ha servido de nueva coyuntura a la comodidad del pensamiento dócil. Claro que estamos de acuerdo en que hay que potenciar ese ahorro --nadie se cuestiona si no habría que cortar la compra de suministro a Rusia--, pero un real-decreto que se plantea acabar con las moscas del calor a cañonazos no es ilusionante. En la España de las mil y una nacionalidades, con mesas bilaterales entre el Estado y la región cuyo gobierno ha dirigido su propia secesión -con fractura civil incorporada-, resulta que tenemos una única temperatura límite: como si en León y en Écija hiciera la misma temperatura en invierno y verano. Esto sí es landismo en carne viva, esto es de whiskazo vespertino y esto lo arreglo yo. Por favor, algo de proporcionalidad. ¿Cómo va a ser igual el calor de Córdoba que el de San Sebastián? Pues la misma temperatura límite. O que desde las 22:00 los escaparates no puedan tener las luces encendidas, pero sin decir hasta qué hora deben estar apagadas. Según el real-decreto, podrías encenderlas otras vez las 22:01, y lo estarías cumpliendo. ¿A nadie se le ha ocurrido preguntar a los profesionales? Donde acaba tanta ideología comienza el sentido común de la gente que sí debe ganarse el sustento para vivir.

* Escritor