Salir de los gobiernos como ángeles

En menos tiempo de lo que representa un mes se producirá un cambio en la composición del Parlamento de Andalucía y en un intervalo de año y medio, como máximo, se renovarán las Cortes Generales y el Gobierno de España.

Algunos han actuado como los antiguos corregidores del siglo XVI e, incluso, como los ‘pesquisidores’ de la época de Felipe III.

Han transcurrido muchas legislaturas desde 1977. En aquellas primeras estuvimos gobernados por gentes de mucha habilidad y con conocimientos del Derecho y de Economía. Ahora, cada vez se percibe ‘menos habilidad y muchas letras’, pues, como escribiera Cervantes, «hay por ahí ciento que apenas saben leer y gobiernan como gerifaltes». Todos los votantes pensamos como don Quijote, quien dijo que el toque «está en que tengan buena intención».

Esperemos que quienes conformen los gobiernos de Andalucía y España se comporten como Sancho cuando gobernó la ínsula Barataria, quien dijO:

«Fuí a gobernar vuestra ínsula Barataria en la cual entré desnudo y desnudo me hallo, ni pierdo ni gano».

Nos gustaría que aquellos que ahora salen de estos gobiernos locales, regional y nacional puedan escribir en su despedida lo que escribió Cervantes de Sancho: «Yo entré desnudo en el gobierno y salgo desnudo dél». Deseamos que todos los que nos están gobernando lo hayan hecho «sin perdonar derecho ni llevar cohecho».

La única manera de dejar un gobierno y salir sin mancha ni tacha es hacerlo de la guisa que lo hizo Sancho al dejar Barataria, del que escribió Cervantes: «saliendo yo desnudo como salgo no es menester otra señal para entender que he gobernado como un ángel». Se debe suponer que Sancho eligió para gobernar Barataria buenos consejeros, además de a Don Quijote, y no muchedumbre de ministros con excesivos salarios ni concedió «exceso de mercedes, desproporcionadas a los servicios».

Tendremos elecciones en Andalucía el próximo día 19 de junio. Tengo la sensación de que el actual presidente de la Junta de Andalucía no ha jugado durante estos cuatro últimos años a la guerra con la oposición ni a enseñar sus armas.

Sabe perfectamente que las guerras son fáciles de comenzar pero muy difíciles de acabar, como escribió en 1604 Justo Lipsio en ‘Los seis libros de la Política’.

Los votantes sabemos que, en cualquier situación, la paz no sólo es mejor que la guerra sino también que la misma victoria. Esa es la razón por la que los votantes quieren la paz y no desean provocaciones mediante admoniciones e insultos.

Esperemos que los políticos candidatos moderen sus expresiones y se alejen de exabruptos.