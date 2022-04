Ucrania: ‘un burdo y cruel ataque a la libertad’

Las imágenes desoladoras de la guerra de Ucrania demuestran que el punto de mira ruso apunta a casas de pisos o edificios públicos; un ayuntamiento, un teatro o contra calles por donde caminan personas. Estoy de acuerdo con el artículo del general de División (en la Reserva) Rafael Dávila Álvarez. Escribe en El Mundo: «No hemos visto ninguna dimensión innovadora en el arte de la guerra, sino un burdo y cruel ataque a la libertad frente a la reacción del valor heroico (...) Una epopeya más de la historia que se repite desde los tiempos más antiguos». Me asomo al cuadro Las lanzas de Velázquez. El general español de origen italiano Ambrosio Spínola saluda a Mauricio de Nassau, que había rendido la plaza de Breda tras nueves meses de asedio. Naturalmente que fue una lucha encarnizada con muchos muertos. Pero al final, Spínola, que había recibido de su madre una educación excelente, honra al vencido. Cojo de mi biblioteca el libro De la Guerra, del militar prusiano Carl von Clausewits. Estoy seguro que lo ha leído y subrayado el general Dávila Álvarez, no solo como profesional sino también con visión política. De la Guerra trata entre otras muchas cosas de estrategia y táctica militar. El citado general analiza los factores morales tan indispensables en una guerra y que en Crimea han faltado: «Ninguna unidad rusa en el frente dispone de la iniciativa que la guerra como arte requiere, manteniendo los objetivos marcados al Ejército ruso desde el pensamiento político (...) Las orillas de los mares Azov y Negro a cambio de la libertad de un pueblo no justifican una guerra».

*Periodista