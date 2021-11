Los Premios de Turismo que concede Diario CÓRDOBA han llegado a su tercera edición, consolidándose como el reconocimiento de la provincia y su periódico a las mejores trayectorias e iniciativas encaminadas a enriquecer la oferta turística de nuestro territorio, siempre con criterios de calidad y de sostenibilidad.

Este año, el jurado ha premiado a las Reservas del Starlight de Córdoba, al casco histórico de Montoro, al camino mozárabe de Córdoba, a Rute en Navidad, al restaurante Casa Manolete y al Festival de los Patios de Córdoba por su centenario. Son seis galardones que, multiplicados por las tres ediciones, ya conforman un soberbio paquete turístico de 18 experiencias inigualables. Los premios se entregaron el pasado viernes en el Círculo de la Amistad, en un encuentro con el sector en el que, junto a la satisfacción por los logros alcanzados, sobrevolaba la inevitable inquietud por el futuro. La pandemia del covid-19 no ha sido vencida todavía y, aunque los elevadísimos niveles de vacunación de la población española son una fuente de tranquilidad, las cifras de incidencia continúan creciendo, muy especialmente en países europeos que son emisores de turistas para esta provincia y para Andalucía, manteniendo la incertidumbre de este ámbito de la actividad económica tan pujante como sensible a la situación sanitaria.

Aunque los fines de semana y puentes festivos que dejamos atrás han sido magníficos desde el punto de vista de la recepción de visitantes en Córdoba y provincia, y aunque las previsiones para las próximas fechas también son buenas, Córdoba no ha recuperado aún los niveles de negocio previos a la pandemia. Así lo confirman los últimos datos de la Encuesta de Coyuntura Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE): 91.636 viajeros se hospedaron en Córdoba en octubre, un 124% más que el año anterior, pero la cifra es todavía un 20% inferior a la anotada en el mismo mes del 2019. Los establecimientos deberán prepararse -si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da su conformidad- para la implantación del pasaporte covid si la Junta de Andalucía añade la hostelería a su petición inicial de exigir certificado en los centros sanitarios y residencias, lo que sumará dificultades a su desempeño, aunque también garantías. En la parte positiva, según la decisión del comité de expertos, no se atisban nuevas restricciones en la lucha contra los contagios. El momento sigue siendo difícil -y más se complica con la nueva cepa sudafricana del covid- y requerirá no solo esfuerzos, sino una actitud proactiva de toda la sociedad.

En esta situación, es importante destacar las mejoras en la actividad turística y mostrar con ejemplos vivos los frutos que nacen del esfuerzo de empresas e instituciones que buscan la excelencia en sus proyectos y actividades. Los premios de CÓRDOBA -de los que hoy ofrecemos cumplida información en el especial que acompaña a este periódico- se estructuran en seis categorías con el objetivo de recoger la diversidad de enclaves, monumentos y productos de la provincia. Las categorías son Turismo Sostenible (Reservas Starlight de Sierra Morena y en Los Pedroches), Patrimonio Cultural (casco histórico de Montoro), Festivales y Ferias (Patios de Córdoba), Rutas (Camino Mozárabe de Santiago), Restaurantes y Tabernas (Casa Manolete) y Promoción de Córdoba (Rute en Navidad).

Pese a la grave crisis de los dos últimos años, el cese gradual de las restricciones por el covid-19 ha demostrado que el turismo es un sector fundamental para Córdoba y su provincia, un territorio con una capacidad de oferta de diversidad inagotable, en la que habría que potenciar el ocio nocturno para favorecer el aumento de la estancia media de los turistas. Un desafío para el sector y las administraciones implicadas en el desarrollo del turismo.

Es necesario implementar nuevas estrategias e insistir en la calidad, que es la única fórmula mágica para conseguir un turismo también de calidad, para que se disfrute de los recursos sin agotarlos o devaluarlos y para que se dibuje un futuro de estabilidad. Estos premios demuestran que hay ideas, cualificación y entusiasmo para conseguirlo.