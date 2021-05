Esta noche conoceremos los resultados de las elecciones en Madrid, tiempo habrá de comentarlos, aunque también puede ser el momento para olvidarnos de ese lodazal político en el que las derechas han convertido esos comicios. Una primera recomendación es la de seguir el desarrollo del Giro de Italia, cuyo inicio está previsto el próximo día 8. Esta carrera carece del glamour del Tour, ni siquiera sé desde cuándo es posible seguir la retransmisión de las etapas por televisión pero, por lo que he podido ver en los últimos años, algunas de las de montaña son espectaculares. Además, en mi caso particular debo reconocer una cierta querencia por esa carrera porque fue la primera cuyo resultado seguí con interés a través de la radio cuando contaba 13 años, y para ello tenía un motivo que podemos calificar de localista: un egabrense, Antonio Gómez del Moral, estuvo de líder en la misma durante varias etapas en 1967. Para entonces era toda una figura en nuestro pueblo, donde tuvo un recibimiento apoteósico tras ganar el Tour del Porvenir en 1962.

Si a los aficionados al deporte de la bicicleta les preguntamos por ciclistas italianos, es probable que muchos nos recuerden a uno de los más admirados de los últimos años, Pantani. Si son algo mayores, quizás recuerden a Bugno o a Gimondi, y si vamos más atrás aún en el tiempo nos citarán a algunos de los más grandes: Coppi y Bartali. De este último quiero hablar, o mejor dicho, quiero recomendar un libro sobre él, porque puede resultar un buen acompañante mientras vemos la carrera italiana. Como he dicho en alguna ocasión, coincido con Borges en sentirme más orgulloso de los libros que he leído que de los que he escrito. El libro en cuestión es de Franc Lluis i Giró: Gino Bartali. El hombre de hierro. El prólogo está firmado por Joseba Beloki, quien confiesa que su gran ídolo era Marino Lejarreta, el mismo que mi hija quería conocer cuando era pequeña, hasta el punto de que un día en una carrera de aficionados su madre y yo le pedimos a uno de los ciclistas que la saludara como si él fuera el ciclista vasco. A veces recordamos esa anécdota, porque aunque ella no sea seguidora del ciclismo sí comparte conmigo el ser usuaria urbana de la bicicleta y reivindica el uso de ese vehículo, como yo he hecho en alguna ocasión desde estas páginas.

Bartali ganó dos veces el Tour de Francia, con la particularidad de que los consiguió en 1938 y 1948, con el paréntesis de la II guerra mundial. También triunfó por tres veces en el Giro, en la carrera más importante de su país, y podríamos anotar otros de sus triunfos. Murió en el año 2000, mañana es el aniversario de su fallecimiento. En aquel momento se le tributaron todos los honores como campeón ciclista, pero lo que no se supo hasta el año 2003 es que Bartali había salvado la vida a unos ochocientos judíos que gracias a él pudieron evitar ser enviados a un campo de concentración nazi. Lo hizo al transportar en los tubos del cuadro de su bicicleta documentos y pasaportes falsificados mientras entrenaba entre Florencia y el monasterio de Asís, porque se lo pidió su amigo el cardenal de Florencia, Elia Dalla Costa. El reconocimiento a esa labor le llegó de manera póstuma, tanto en Italia como en Israel. Nunca habló de eso en vida, tan solo se lo había confesado a su hijo Andrea, pero le hizo prometer que no se lo diría a nadie, y si se hizo público fue por el testimonio recogido en el diario del editor Giorgio Nissim, donde explica cómo funcionaba la red clandestina dedicada a conseguir documentos para salvar la vida a judíos, dado a conocer por los hijos de este en 2003. Esta historia de Bartali como un héroe anónimo es la parte fundamental del libro citado, lo cual nos da un motivo extradeportivo para admirar a un gran ciclista. Y para disfrutar del Giro.

* Historiador