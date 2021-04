Como cada 28 de abril, las CCOO de Córdoba volvemos a reivindicar que la Seguridad y la Salud en el Trabajo han de ser un derecho fundamental. La vida, la seguridad y la salud de las personas trabajadoras deben estar por delante del beneficio empresarial.

Tras más de un año de pandemia, la experiencia y el aprendizaje que la misma nos ha dejado nos hace denunciar con más fuerza si cabe las precarias condiciones de trabajo en las cuales, día a día, las personas de esta provincia vamos a ganarnos la vida, arriesgándonos a sufrir por ello un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pagando incluso con nuestra vida.

El covid-19 ha puesto de manifiesto lo que este sindicato viene reivindicando desde hace mucho tiempo: la prevención es la herramienta más eficaz para evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Así mismo, la formación de las personas trabajadoras es algo esencial para combatir esta lacra.

En el 2020 murieron en la provincia de Córdoba en accidente laboral 7 personas trabajadoras. En lo que llevamos de año han muerto 5 personas trabajadoras en accidentes de trabajo. La crisis económica que ha traído esta pandemia ha sido brutal, pero la salida a base de recortes en prevención, formación y elementos de seguridad está trayendo consecuencias mortales para el conjunto de la clase trabajadora.

Y, como en todas las crisis, los trabajos más precarizados y las personas más vulnerables son las que se están llevando la peor parte. Por otro lado, esos mismos trabajos, en la mayoría de los casos altamente feminizados, se han revelado como esenciales en estos momentos tan relevantes que nos está tocando vivir. La dependencia, los cuidados a domicilio, personal de supermercados, tiendas, personal de limpieza, vigilancia... han acompañado el trabajo del personal sanitario y sociosanitario, personal de cuerpos de seguridad y del resto de personas trabajadoras que, durante los peores momentos de la pandemia, han seguido acudiendo día a día a sus puestos de trabajo en muchas ocasiones con falta absoluta de medidas de protección ante el coronavirus. Muchas de estas personas hoy no están con nosotros y nosotras, se han quedado en el camino y su esfuerzo no ha sido reconocido, al igual que no se ha reconocido su muerte por covid-19 como accidente o enfermedad laboral.

Por ello, desde CCOO de Córdoba, en este 28 de abril reclamamos la plena integración de la salud laboral en la salud pública como derecho fundamental en el trabajo.

CCOO Córdoba va a seguir demostrando que la seguridad y la salud en el trabajo es una de las líneas prioritarias de nuestra acción sindical, como así ya demuestran día a día nuestros principales agentes: las delegadas y delegados de prevención.

Como cada año, nuestro recuerdo a todas las personas trabajadoras víctimas de accidentes o enfermedades laborales y, cómo no, nuestro compromiso para seguir denunciando las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social.

Nadie debería tener que elegir entre trabajo y salud.

* Secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba