La inestables alianzas necesarias para la formación de gobiernos, en estos tiempos de multipartidismo, están provocando que la política y los gobiernos vivan momentos convulsos, vibrantes y fugaces. El rival aprovecha la debilidad de su socio de gobierno para adelantar desleal e inesperadamente las elecciones, buscando su propia rentabilidad política, sin ofrecer un nuevo proyecto al ciudadano.

El adelanto electoral en Madrid ha provocado que los partidos políticos hayan tenido que diseñar, de manera inmediata, un nuevo equipo electoral. Lo que ha provocado que líderes nacionales hayan tenido que entrar en la escena madrileña de forma imprevista.

Por su parte, Juanma Moreno está esperando conocer el resultado de las urnas para estudiar un posible adelanto electoral en Andalucía, por eso, los socialistas andaluces tenemos que estar preparados y organizados en torno a un proyecto actual y un líder sólido, por tanto, es hora de realizar los cambios que los ciudadanos nos pidieron en las pasadas elecciones andaluzas.

Es hora de adaptar nuestro partido a las nuevas realidades sociales, de ofrecer un proyecto de futuro, con ideas renovadas, que aborde la ecología, la transformación digital, la despoblación o las nuevas tecnologías. Es hora de iniciar este debate.

Por mi parte, no solo estoy a favor de una adelanto de primarias para la elección del candidato a la Junta de Andalucía, sino que también estoy a favor de una regeneración del PSOE de Andalucía. Regenerar no significa renegar del pasado, sino mejorarlo al presente y adaptarlo a los nuevos tiempos, regenerar no significa cambiar unas personas por otras, sino impulsar una nueva estrategia que conecte con la ciudadanía, regenerar no significa exclusión, sino unión, reagrupación, contar con todos.

Una nueva generación de socialistas con ideas renovadas y ganas de transformar Andalucía, hemos aprendido la lección, tenemos un proyecto más vanguardista. Socialistas que estamos permanentemente en contacto con la ciudadanía, que interactuamos en redes sociales y que queremos un futuro progresista, sostenible e inclusivo. Estamos preparados para el examen.

* Secretario general del PSOE de Pedro Abad y senador del PSOE por Córdoba