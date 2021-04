Cuando escribo me parece oír voces que discrepan conmigo, que ironizan o, sencillamente, que aplauden mis palabras. Y, ¡claro!, tantos años tapándole la boca a este coro, tenía que llegar a un final. ¿Cómo hacerlo? El invento, como otras tantas cosas, me vino de la mano de Internet. ¡Pues nada que la palabra ‘wiki’ me llamó la atención y ¡hala a saber qué piensan mis lectores! ¡Pues ya estamos en el 2021 y con una pandemia a cuestas. Y parece que fue ayer cuando alguien fue y me dijo al cumplir siete años: «Ya tienes uso de razón». ¡Vaya con las barbaridades de entonces! Y yo que me las creía a pie juntillas y que... Y con las de ahora, chiquita, que ¡a bien que no hay descerebrados, más que adultos por el mundo! Solo tienes que pulsar el botón de la tele para escuchar mentiras, ver montajes… ¿Me quieres decir que todo es manipulación? Para mí que todo aquello terminó con la dictadura…¡Jajaja! ¡Te morirás con cien año sin apearte de una nube. ¡Pues, claro, mujer! Manipulación, cortinas de humo, montajes…

Solo han cambiado las estrategias más sofisticadas y más poderosas. Bueno, pues borra todo aquello y escribe: televisión, fútbol, de vez en cuando alguna que otra amenaza de lo que sea: que si la gripe A, que si los pollos infectados, que si las vacas locas… Y ahí os quiero ver y os veo: en trance de expectación que os aleja de los problemas reales que os comen y de los cambios decididos en las alturas económicas y políticas. Solo cuando os dan el coscorrón, cuando el chaparrón se convierte en diluvio, despertáis pero sin soltar la almohada, como sucede ahora con ese virus que nos quita el sueño... ¡Vaya panorama que me pintas! Mejor, entonces, huir al desierto o… No, mujer, tampoco es eso. ¿Sabes qué decía Descartes? La razón o el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales, si bien resulta, y esto lo decía Don Santiago Ramón y Cajal, razonar ¡qué difícil! ¿Malipularnos? ¡Qué fácil, rápido y barato!

*Maestra y escritora