La tiradora Fátima Gálvez ya está en España con su histórico oro olímpico conseguido en los Juegos de Tokio 2020. La baenense reconoció, a su llegada a Madrid, que ella y su compañero Alberto Fernández ya habían hablado mucho antes de volar a Tokio para competir en los Juegos Olímpicos de que querían "ganar una medalla" en la competición por equipos mixtos de Foso y que pensaba que "después de tantos desencuentros" era el momento de ver "recompensado el esfuerzo y el trabajo". Estas declaraciones las hizo a su llegada al Aeropuerto de Barajas, en donde le esperaban medio centenar de baenenses, entre los que estaban muchos de sus familiares y la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda.

"Son muchos años de trabajo, sacrificio y malos momentos para conseguir este buen momento con tus seres queridos. Hay que sufrir muchísimo y yo todavía estoy metida en un sueño que no sé si es real, no me lo creo", aseguró Fátima Gálvez este lunes durante la recepción realizada a los dos medallistas de oro en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

La andaluza señaló que el día de después del éxito estaba "tan tranquila". "Me levanté hablando con mi familia, como si no hubiese pasado nada. Es algo que sueñas desde pequeña, pero cuando lo tienes y has trabajado tanto, te sientes plena y satisfecha, pero no creo que me cambie mucho la vida", apuntó.

El sueño de ganar una medalla en equipos mixtos

"Mientras que viajábamos a Tokio no pensábamos en ganar la medalla, lo pensamos mucho antes, cuando empezamos a competir en mixto. Dos semanas antes de volar, en una cena, hablamos de que nos gustaría ganar una medalla, de oro, y que fuera compartida para que se diese a conocer más nuestro deporte", relató sobre las aspiraciones con las que iban a la capital japonesa.

Además, la campeona olímpica también tiene claro que tanto él como Alberto Fernández tienen ya objetivos. "Desde que me bajé del podio estoy pensando en la final de la Copa del Mundo de Bakú", afirmó, al tiempo que confirmó que el oro estará "con el resto" de sus medallas, "pero en el lugar que se merece". La competición se celebrará del 18 al 24 de octubre.

Gálvez, a la que ahora le apetece "estar con la familia" porque lleva "un año muy duro de viajes", tampoco olvida unas dificultades durante toda su carrera que también considera claves. "La parte más negativa ha sido aquellos que te han puesto la zancadilla, pero sin obstáculos durante estos 'veintitantos' años a lo mejor no habría llegado hasta aquí", confesó.