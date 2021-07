Además del empate contra Egipto (0-0), España sumó dos problemas en forma de lesión en su debut en los Juegos Olímpicos y habrá que esperar 48 horas a ver la evolución de Dani Ceballos, esguince en el tobillo, y de Óscar Mingueza, lesión muscular en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda, para valorar si podrían volver a jugar o no.

“Ceballos sufre un esguince en el tobillo. Hay que valorar su evolución durante las próximas 48 horas para determinar el alcance y la duración de la recuperación” informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) respecto a la lesión que tiene peor pinta de cara al futuro y que marcó la polémica del partido.

En un duelo dividido, Taher Mohamed le pisó el tobillo izquierdo por la cara interior al actual jugador del Real Madrid y se le dobló. El árbitro, al lado de la jugada, no apreció nada punible. Le llamaron desde la sala VOR para analizar las repeticiones y no vio motivo suficiente para enseñarle la cartulina roja al jugador egipcio. Le sacó amarilla, rompiendo uno de los principios del sistema de videoarbitraje VAR de que puedes determinar si es roja o si queda sin sanción, no amarilla; lo que terminó por desesperar a Luis de la Fuente.

“Tuvimos una reunión en la que nos explicaron claramente las acciones que iban a ser castigadas con roja. Hoy se han producido varias y sorprendentemente no se ha tomado la decisión que nos dijeron que se iban a tomar. Eso nos saca un poco de la lógica del fútbol porque no sabemos cómo comportamos y actuar en esos momentos. Las decisiones no se ajustaron a las explicaciones que nos dieron el otro día”, dijo en rueda de prensa.

Por su parte, la RFEF comunicó que Mingueza presenta una lesión muscular en la cara posterior del muslo. Su evolución los próximos dos días marcará su disponibilidad. Además, también recibió un pisotón en el tobillo nada más empezar el partido.

Solo quedan, en caso de que España llegue a la final, 17 días de Juegos Olímpicos por delante, lo que hace muy complicado que ambos futbolistas puedan volver a participar con el equipo. Luis de la Fuente tampoco fue muy optimista en rueda de prensa. “Tenemos que esperar su evolución. No tiene buena pinta, estamos muy preocupados porque pueden ser lesiones de cierta importancia”, comentó.