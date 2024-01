Uno de los formatos televisivos que más éxito tienen es, sin duda, los programas de citas en las que parejas de cualquier edad buscan el amor. Sin embargo, son un arma de doble filo, ya que pueden encontrar el amor de su vida delante de toda España... O firmar una cita desastrosa. Ha sido esto segundo lo que ha ocurrido en 'First Dates' entre dos cordobeses, pese a que la mujer confesó ser "una leona en la cama".

La cita entre cordobeses

Al popular programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera llegaba Jorge, un cordobés de 39 años que se definía como "un tío normal, ni alto ni bajo" y que buscaba a una mujer igual. En la conversación previa que tuvo con Sobera, culpó a su expareja de su última ruptura.

Por otro lado, llegó Cristina, una cordobesa de tres años menos y que aseguró ser "sexualmente muy activa", concretamente "una leona en la cama".

Una vez comenzó la cita, Jorge confesó a las cámaras que no le atraía físicamente, algo que también reveló Cristina, "no es mi prototipo de hombre".

No obstante, encontraron un punto en común al descubrir que los dos eran de Córdoba aunque esto no les sirvió para encauzar la cita, y no tardaron en aparecer los silencios incómodos.

Tras una charla sobre vino, en la que la mujer comentó que era sommelier, el hombre le dijo que tenía "los ojos muy bonitos", aunque no terminó de convencerle el halago, "es muy típico", sentenció.

La conversación seguía sin fluir y el espectador podía percatarse cómo Jorge buscaba la puerta con la mirada ante las continuas evasivas y fases cortantes de Cristina.

Al final, ninguno de los dos quiso repetir la quedada. "Creo que no me gustan las mujeres con tanto carácter" señaló Jorge, mientras que Cristina dijo que le gustaban "los hombres con las ideas claras" y remarcó que en todo momento "faltó chispa".