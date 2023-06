'Masterchef' encontró anoche al ganador de su undécima edición en TVE. Después de enfrentarse a Álex en un ajustado duelo, Eneko acabó convirtiéndose en el vencedor del talent show de cocina tras convencer a los jueces con un menú inspirado en su familia.

"Nos habéis regalado uno de los duelos finales más reñidos que recordamos", afirmó Samantha Vallejo-Nágera después de que los jueces degustaran las propuestas de los dos aspirantes. Finalmente, Eneko se alzó con el primer puesto y Álex volvió a quedarse muy cerca de la victoria, como ya le ocurrió en la versión 'Junior' del formato.

"No me lo creo. Venir aquí y ser uno de los ganadores de 'Masterchef'... Uf", confesó el exfutbolista en unos totales a cámara. Además, definió su paso por el formato de TVE como "la experiencia" de su vida: "Si hubiera tenido que escribir mi historia en 'Masterchef', no habría sido tan bonita como esta".

Álex, por su parte, afrontó con deportividad su medalla de plata, ya que el de Zaragoza ha sido su gran apoyo en el concurso: "Me alegro muchísimo por Eneko. Le quiero como si fuera mi hermano y mi padre a la misma vez".

Además de llevarse el trofeo que le acredita como ganador de 'Masterchef', Eneko tendrá la posibilidad de publicar su propio libro de recetas. Además, se lleva también un premio de 100.000 euros en metálico y un máster en Cocina Técnica y Producto en el Basque Culinary Center.