Jennifer Lawrence ha estado en España con motivo del estreno de 'Sin malos rollos', una comedia en la que comparte protagonismo con Andrew Barth Feldman. Ambos intérpretes acudieron este miércoles a 'El hormiguero' de Antena 3 para promocionar la película y desvelar anécdotas del rodaje, pero además, Pablo Motos también se interesó por la cantidad de ciudades que han visitado en las últimas semanas.

Después de que Andrew explicara que el tour les ha llevado por ahora hasta Nueva York, Londres y París, el presentador le preguntó a Lawrence por el tremendo susto que se llevó hace unos años en un avión privado. "Fue aterrador, terrible", confesó la actriz.

"Se paró un motor y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia. Entonces se paró el otro motor y pensé que íbamos a morir todos, pero luego no", recordó Lawrence, que a raíz de ese incidente ha desarrollado cierto temor a los aviones: "La verdad es que volar me cuesta, pero he mejorado".

Motos hizo entonces referencia a la frase "lo que no te mata te hace más fuerte", una afirmación que la intérprete no comparte del todo. "No es verdad", afirmó ante las risas del público: "No me mató y tengo mucho miedo, no soy nada fuerte con el tema de los aviones".

Además, confesó que esto le supone un gran problema por la cantidad de viajes que tiene que hacer en los tours promocionales de sus películas: "En ningún momento llego a relajarme". "Estoy ahora mismo ya tensa y con ansiedad pensándolo, la mantengo cuando me subo al avión. Al aterrizar hago más entrevistas y cuando llego a casa es cuando por fin me relajo", admitió.