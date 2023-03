Hace un año que Paz Padilla fue relegada repentinamente de 'Sálvame': Mediaset la despidió tras sus polémicas declaraciones sobre el Coronavirus y, posteriormente, tuvo que volver a admitirla al perder un juicio por despido improcedente. La presentadora y humorista volvió a Telecinco para liderar la gran apuesta de la cadena: el regreso de 'Déjate querer' que según ha develado Algo pasa TV ya ha sido cancelada por los bajos datos de audiencia.

Desde la salida de Paz Padilla de 'Sálvame' hasta la fecha, Jorge Javier ha mantenido un fuego cruzado sin descanso que la semana pasada culminó con la última 'pulla' tras conocerse las delicadas cifras de audiencia que manejaban en el talk-show de los sábados por la noche.

Hace semanas, el presentador se mojó en el programa 'Querido Hater' de Malbert: "No tengo ningún relación con Paz Padilla ni quiero tenerla ni me interesa tenerla. Me la jugó varias veces... Es que hay que ser mala, ¿eh?". Y, ahora, ha vuelto a aprovechar su espacio en 'Sálvame' para lanzar un dardo envenenado a la gaditana.

El ácido comentario de Jorge Javier sobre 'Déjate querer' y Paz Padilla

El pasado miércoles 15 de marzo, 'Sálvame' volvió a sacar a la palestra los problemas de José Antonio Canales Rivera con la familia de su padre. En medio de la exposición, el programa contactó con su prima Arancha Rivera que pidió en directo a todos los colaboradores que dejaran de llamarla 'la demonio', un apodo que le pusieron después de que se filtrara un audio de canales donde la nombraba así.

La hija de Antonio Rivera comentaba muy enfadada: "Ya es hora de que esto no se hable más, me llamo Arancha Rivera y no quiero volver a escuchar a nadie más llamarme demonio".

Después, entre risas, Jorge Javier Vázquez ha intentado que los primos mediaran palabra: "Arancha, tienes aquí a tu primo Canales. Perdóname pero yo que soy un gran seguidor de 'Déjate querer', tienes aquí a tu primo, ¿Qué te gustaría decirle?