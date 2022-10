El exconcursante de 'Gran Hermano 1', Íñigo González ha sido hospitalizado este fin de semana como consecuencia de un infarto. Tras ser trasladado de urgencia al hospital Virgen Macarena durante la madrugada del viernes al sábado, ha sido operado en el mismo centro de salud.

El propio Íñigo ha querido compartir en sus redes sociales lo que le ha ocurrido y cómo se encuentra: "Bueno, es verdad que siempre me gusta poner cosas alegres, pero pienso que como estáis siempre ahí os quiero comentar algo: Esta madrugada a las seis de la mañana he tenido un infarto".

El exparticipante del célebre reality, presentado entonces por Mercedes Milá, ha querido aclarar que se encuentra mejor y que se está recuperando mientras permanece ingresado: "Tenía obstruida esa arteria y eso ha provocado el infarto de esta mañana. Ahora me duele un poco el pecho, pero me encuentro mejor. Estoy en la UCI de este maravilloso hospital".

Días atrás ya había avisado de que se encontraba mal fisicamente: "Tuve un fuerte dolor en el pecho y tuve que ingresar en el hospital Macarena. Me extrajeron sangre por las enzimas cardiacas y la próxima semana me harán una prueba de fuerza para ver qué me pasa", explicó.