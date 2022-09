El escenario de 'Dúos increíbles' se enciende esta noche por primera vez en TVE. La televisión pública estrena este jueves a las 22:25 horas su gran apuesta musical y de entretenimiento para el otoño con Juan y Medio como maestro de ceremonias. El formato, que enfrenta a dúos formados por cantantes que pertenecen a diferentes generaciones, cuenta con un cartel en el que se encuentran nombres como Agoney.

YOTELE ha charlado con el artista canario sobre su experiencia en el nuevo concurso de La 1, canal en el que se dio a conocer hace cinco años como participante de 'Operación Triunfo 2017'.

¿Qué significa para ti 'Dúos Increíbles'?

Llevo 5 años de reto en reto y esto es un nuevo reto, pero me parece menos complicado. Estar en el escenario con otras personas más grandes a mí me relaja un poco, pero lo hago mucho por si acaso.

Me imagino que es bonito que artistas que lleváis una trayectoria más corta por el momento juntéis vuestras voces con las de gente que son grandes referentes musicales como Víctor Manuel o Ana Belén.

Es muy bonito, y sobre todo descubrir a las personas que hay detrás del artista. Estoy a grandes cantantes y personas, y al final me he dado cuenta de que no estoy tan loco. Soy una persona que se cuida mucho la voz a nivel extremos y me he dado cuenta que personas que llevan toda la vida en la música sigue estando aquí porque han tenido un gran cuidado de su carrera y de su instrumento muy fuerte. Amo encontrarme con gente así que te hace ver que no estás solo en este mundo.

Ponme un ejemplo de cómo se cuidas la voz.

El uso de humificadores, tanto en las habitaciones como en el avión. Hacer vahos continuamente, no hablar en exceso... No voy a decir el senior, porque sino estaré dando pistas de con quién estoy compartiendo mucho tiempo (risas), pero esa persona lo cumple estrictamente y me da consejo de que tomar y no. Además, le da mucha importancia al tomillo igual que yo.

¿Qué supone para ti cantar en directo?

Nunca había hecho televisión con música en directo, y eso está siendo un lujo. Al final, en los conciertos sí, pero aquí nunca. Además, podemos versionar mucho más fácil las cosas. No se trata de que te ponen un playback en el que vas encosertado. Te da una libertad para crear que en ningún otro programa. Es libertad en el escenario para dejarse llevar. Encima, compartimos actuaciones con artistas que no nos imponen la idea de cantar de cierta manera, sino nos dejamos llevar sobre el escenario y es un maravilloso.

¿Cuál fue tu primera sensación cuando estaba en la pasarela y viste a tu compañero antes de empezar vuestra primera actuación?

Era muy raro. Yo intentaba mirar continuamente. Para ensayar, lo hacíamos con los coristas, pero la primera vez yo salía cantar sin saber qué persona iba a salir por el otro lado, pero sin saber tampoco qué canción iba a sonar. Entonces, nos tendríamos que aprender todas las canciones de los seniors. Entonces, también sales acojonado porque no saber qué pasara.

De ese último concepto reside la esencia de 'Dúos Increíbles', ¿no? La de dejarse llevar y adaptaros al otro para hacer una buena actuación.

Claro, y eso es muy bonito. Aparte, el que uno decida entender a su compañero, aprender, darle el espacio para que esa persona cree sobre la canción que deben cantar, descubrirlo y dar algo nuevo te creer que estás haciendo casi una canción nueva.

Del Agoney que salió de la Academia de 'OT' al que vamos a ver en 'Dúos Increíbles', ¿cuál ha sido el cambio más significativo de su evolución artística?

Sobre todo, el cambio ha sido el de dejar de pensar. El dejarse llevar. El poner un pie sobre el escenario y estar centrado completamente en la canción, pudiendo interpretar que es lo que a mí me gusta. Sentir y nada más, porque, además, tengo compañeros que me enseñan a eso. El resto viene solo o no lo puedes controlar, pero el dejarse llevar es muy importante.

Por el momento, eres el vigente ganador de 'Tu cara me suena'. En su próxima temporada, Alfred y Miriam, compañeros tuyos en la Academia, serán concursantes. ¿Le has dado algún consejo?

Mientras estábamos en la rueda de prensa, me ha vibrado el móvil. Tengo una llamada perdida de Alfred. ¿Qué quería? No lo sabemos (risas), pero algo quería de 'Tu cara me suena'. Eso seguro. A Alfred le gusta mucho el juego y lo ha demostrado poco. Entonces, le va a venir muy bien este concurso para dejarse llevar, soltarse y que la gente conozca la faceta más divertida de él, ya que 'Tu cara me suena' es para eso.

Hablando de música y estando en RTVE es imposible no preguntarte por el 'Benidorm Fest'. ¿Has pensado en participar en la próxima edición como artista o compositor?

Has tardado (risas). Me senté aquí y pensé que la primera pregunta sería esa. Creo que el periodo se cierra en nada, pero no lo sé. Yo en todo lo que he hecho hasta ahora ha sido dejarme llevar y hacer lo que he sentido. Es verdad que estos días he compartido y he hablado mucho con María Eizaguirre. Fui a entregarle un premio a Sevilla. Entonces, me ha comentado mucho sobre el 'Benidorm Fest' y la verdad es que un lugar maravilloso. No te puedo dar una respuesta concisa porque no lo sé ni yo.

Dentro lo que cabe, si participas, volverás a coincidir con Mónica Naranjo, que lo presentará.

Es verdad. No me presentaría por la presentadora solo, pero a Mónica la quiero un montón y sí, me sentiría muy a gusto, al igual con otros muchos. Creo que conozco a la mayoría de presentadores de nuestro país, y me sentiría muy agusto. Además, conozco muy bien el equipo que se encarga del 'Benidorm Fest' y también me sentiría muy agusto bien a los cámaras porque los conozco a casi todos.

Aparte de este proyecto, ¿tienes algún proyecto musical?

Estoy embarcado en un proyecto muy ambicioso a nivel visual y de sonido. Todas las decisiones que se están tomando son muy importantes. Así que estoy yendo con calmado. Soy una persona muy calmada, pero va a ser un disco increíble como este programa.