Tras su despido de Mediaset y posterior readmisión en el grupo, Paz Padilla visitó durante la noche del miércoles a la competencia. La humorista acudió como invitada al plató de 'El hormiguero' para hablar de su obra de teatro, 'El humor de vida', que llega a Madrid en solo unos días. Además, charló con Pablo Motos sobre otros aspectos de su vida profesional y personal.

En este sentido, la que fuera presentadora de 'Sálvame' quiso aprovechar su intervención para responder de forma contundente a quienes han cuestionado que haya rehecho su vida dos años después de la muerte de su marido Antonio. Tras la publicación de unas fotografías en las que aparece con otro hombre, la gaditana recibió numerosas críticas por haber iniciado un nuevo noviazgo.

Consciente de esta situación, Paz Padilla comenzó su discurso afirmando que su amor hacia Antonio "no ha muerto ni morirá nunca". "Tuve que soltarlo y para mí ha sido lo más difícil que he tenido que vivir, soltar al amor de mi vida. Sigo enamorada de él", añadió antes de poner sobre la mesa los comentarios que ha recibido: "Me han criticado mucho en las redes porque salieron unas fotos en las que estoy con un chaval".

"Quiero hacer una reflexión... ¿Cuánto tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿Estamos todavía en la época de Egipto, en la que cuando muere el faraón a la mujer se la entierra con él?", preguntó Paz en el espacio de Antena 3: "El amor no es algo que acabe, no es algo que se dosifique. El amor es inmenso y tengo una gran capacidad de amar. ¿Se deja de amar a un hijo por tener otro?".

Paz también habló sobre el proceso de aceptación que tuvo que afrontar tras la muerte de su marido: "Mi madre me pedía que no sufriera más porque no podía hacer nada. Me costaba mucho aceptarlo, pero aprendí a hacerlo porque yo seguía viva y quería seguir viva. El tiempo que esté aquí quiero ser feliz".

Además, también quiso aclarar que su intención no es imponer su punto de vista: "Entiendo que a mucha gente le cuesta trabajo, por eso en el libro y en la obra de teatro no digo lo que la gente tiene que hacer". "Yo digo lo que a mí me ha ayudado", afirmó en su conversación con Pablo Motos.