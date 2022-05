Tras la visita a España del rey emérito tras casi dos años alejado de España, Jorge Javier Vázquez volvió a mostrar públicamente su rechazo al monarca. Ayer, el presentador de 'Sálvame' criticó con contundencia a Juan Carlos I y el hecho de que no se haya "condenado de manera unánime" su visita.

“Que no se haya condenado de manera unánime la visita del rey, que radios, televisiones y columnistas se hayan puesto de acuerdo para hacerlo, dice muchísimo más de nuestra moral que de la del mismo rey”, comenzaba diciendo el presentador, que afeó al anfitrión del rey, Pedro Campos, por ir “presumiendo de llevar a un rey corrupto a su casa”. “Para mí no es un motivo de enorgullecerse, sino para tenerlo escondido”, añadió.

El presentador no rebajó el tono y siguió atizando a los que se han mostrado partidarios de esta visita: “Pasear a semejante perfil por Sanxenxo me parece que no es bueno para la ciudad, sino un horror”. Además, calificó el Trofeo Viajes InterRías como “las regatas de la ignominia".

"Lo que se le tiene que hacer, como se hace con tantísima gente en estos momentos, es la cultura de la cancelación”, expresó el conductor, que sentenció: “Este señor ha estafado, es un corrupto y nos ha defraudado. Encima, ¿qué queremos más, protegerlo? No tiene ningún derecho a estar en este país y a pasearse con esa soberbia”.