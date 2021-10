'El Hormiguero' recibió anoche la visita de Imanol Arias junto a su hijo, Jon Arias. Ambos se encuentran promocionando la primera obra de teatro que protagonizan juntos, Muerte de un viajante, el clásico de Arthur Miller que representan en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Pero Pablo Motos también tuvo tiempo para peguntar sobre otros asuntos, como por ejemplo, el conflicto del actor con Hacienda.

"Hay un tema que es incómodo, pero no quiero pasarlo por alto", comenzó diciendo el presentador, que no tuvo tiempo ni de acabar. "Esperando a que me llamen", le interrumpió Arias, a lo que Motos dijo sorprendido: "Ya te sabes la pregunta, ¿no?". "Tienes pendiente el juicio con la Audiencia Nacional", aclaró igualmente Motos.

El intérprete dijo estar "muy tranquilo, porque alguna vez tendrá que salir". "Solamente me van a castigar como a un niño malo. No sé si me van a dar con una regla, me van a pegar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo, porque me parece que no hay materia. Es que es muy largo, es el único problema, y que hasta que no sale todo la gente siempre tiene la sensación de que algo pasa, que no va bien", comentó.

"Llevas cuatro años con esta movida, hasta que luego salga...", insistió Motos. "Llevo cuatro años", intentó zanjar el actor. El pasado 2020 se conoció que, por la demanda, Arias se enfrenta a una petición de 27 años de cárcel y 10 millones de euros en concepto de multa.