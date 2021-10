La sexta gala de 'Got Talent 7' nos dejó el reencuentro de Risto Mejide y una de las concursantes de 'Operación Triunfo 2009', edición en la que también ejerció como jurado. Alba Lucía volvió a ver este viernes al comunicador, desvelando que tienen una deuda pendiente: "No me valoró en ningún momento de manera directa. Estoy esperando a que hoy lo pueda hacer".

.@ristomejide se encuentra con una vieja conocida 💥 Alba Lucía (OT 2009) viene dispuesta a quitarse la espinita clavada: "No me valoró de forma directa"



🔵 #GotTalent6 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/MlxgBSz54t — Got Talent España (@GotTalentES) 15 de octubre de 2021

"Empecé a cantar en mi habitación cuando tenía 12/13 años. Mis padres, que parece ser que me escuchaban detrás de la puerta, me dijeron que lo hacía bien", aseguró la cantante murciana en su video de presentación, añadiendo que también se presentaba a 'Got Talent' porque había llegado "el momento de cumplir mi sueño".

A su llegada al escenario, Alba Lucía dejó algo desubicado a Risto Mejide, teniéndole que recordar que coincidieron hace 13 años en la séptima edición de 'OT', que precisamente también se emitió en Telecinco. "Así es", asentó el presentador de 'Todo es mentira' ante la cara de sorpresa de sus compañeros en la mesa del jurado.

Tras interpretar su propia versión de 'Rise Up', éxito de Andra Day, la murciana obtuvo la valoración de Risto Mejide, el reto personal que se había marcado esta noche: "Yo era otro. Tú seguramente también. Fíjate cómo nos cambia la vida. Te aseguro que a mí me ha cambiado totalmente. Yo me alegro de que tuviéramos esa experiencia y que hoy tengamos esta. Los dos nos merecemos una segunda oportunidad. Tú la has tenido ahora y yo tengo la ocasión de decirte que gracias por tu talento, porque si no fuera por él, yo no estaría aquí".

Finalmente, Alba Lucía se marchó de las audiciones de la séptima edición de 'Got Talent España' con la unanimidad de todos los miembros de su jurado. "Te vas a llevar tres síes. Para mí, también es un sí", afirmó Risto Mejide entre los aplausos del público presente en el Teatro Nuevo Apolo.