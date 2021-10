'Secret Story', el nuevo programa que emite Telecinco y en el que varios famosos están en una casa encerados y deben ir superando las diferentes expulsiones, no deja indiferente a nadie. Con cada nuevo capítulo se revelan secretos de los concursantes o se forma una discusión entre ellos. Esto último ha sido lo que ha ocurrido en el último programa entre Adara Molinero y los Gemeliers.

Y es que, entre Adara y el dúo de cantantes tenían una aparente buena relación que parece haber tocado a su fin. Ha ocurrido cuando se le ha mostrado a Adara vídeos de lo que opinan los Gemeliers a sus espaldas en los que la criticaban duramente y la tachaban de "falsa", "guarra" y dejaban claro que no estaban de acuerdo con su actitud en la casa.

Pero las críticas, todo a las espaldas de Adara, aumentaron cuando esta fue por toda la casa gritando una broma de Lucía, una broma que a Jesús, uno de los gemelos, no le gustó hasta el punto de decir que afectaba as su salud. Al seguir la ex pareja de Rodri Fuertes con este tipo de "gracietas", Jesús sacó el colchón de la mujer al patio y le echó agua para que no durmiera allí, algo que Adara desconocía.

Este vídeo ha revolucionado First Dates y Adara se veía claramente decepcionada, "se me acaba de caer vuestra careta en un segundo, hay que tener poca vergüenza. Falsos de pies a cabeza. Les tenía cariño" ha asegurado, añadiendo que creía que tenían una buena relación.

Por su parte, a los Gemeliers no les ha quedado otra que admitir que no la soportan, "es maleducada, no sabe convivir, no hace nada en la casa. No ha hecho nada por convivir en esta casa" ha señalado Dani. Jesús, que es el que tenía una relación más cercana con Adara Molinero, ha suscrito las palabras de su hermano, "no ha sido capaz de nada".

Carlos Sobera les da un toque

La situación, ha generado una tensión y mal rollo en la casa hasta el punto que Carlos Sobera ha tenido que intervenir para pedir respeto a los concursantes y a, en concreto, Adara.

"No se permite en este programa a nadie dirigirse a ningún compañero con palabras mal sonantes. Lo de guarra ha sobrado, es una pasada indecente y espero que no se vuelva a repetir nunca" ha matizado el presentador.