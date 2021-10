El nuevo reality de Telencinco, Secret Story, en su primera temporada ya se está revelando como uno de los más polémicos de la televisión. En su tercer episodio surgió una intensa discusión entre dos concursantes, en la que hubo reproches entre ambas. Adara Molinero que volvió para quedarse durante unos días en la casa y Alba Carrillo. Molinero aprovechó para hablar con Carrillo, la cual hizo unas declaraciones contra la primera.

El encuentro entre ambas no se hizo esperar e inmediatamente se originó una discusión que acabó enfadando también a Lucía Pariente, que se enfrentó a la ganadora de Gran Hermano VIP 7 y a la madre de esta.

"Vi que decías que no sabía hilar dos palabras seguidas. Diste a entender que era un poco cortita", acusó Adara Molinero a Alba Carrillo y añadió que "de tal palo, tal astilla", en referencia a su madre, Lucía Pariente. Pariente respondió señalando que "a lo mejor tú te crees muy lista. Yo no sabré hilar dos palabras seguidas, pero por lo menos no tengo mi interior podrido".

Tras esto, Molinero admitió a Carlos Sobera que la frase la hizo "para molestar a Miguel". No obstante, el comentario provocó la respuesta de Lucía Pariente, "tú misma con esas palabras estás hablando de tu interior, de ese interior que tienes tú y tu madre. Estás reventadísima porque te veías ganadora".

Parecía que el asunto se iba a quedar ahí, pero Alba insistió recordando una discusión que tuvo con su hija en Guadalix: "lo que no hice es entrar y humillar al padre de mi hijo delante de toda España", apostilló. La madre de Carrillo por su parte sentenció con un contundente, "tú has hablado del padre de tu hijo delante y detrás, tú y tu madre (...) eso no me hace daño. Eso habla de ti, doña perfecta"