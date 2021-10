La verdad es que Fist Dates es uno de esos programas que no deja indiferente a nadie. Prácticamente a diario se viven situaciones muy llamativas o se producen comentarios sorprendentes que desatan las risas y la discusión en las redes sociales.

En la última edición del programa de citas le tocó el turno a Javier, un chico madrileño de 24 años estudiante de estadística que, al poco de comenzar su cita ya se mostró tajante. "El sexo es una guarrería" aseguraba, para, posteriormente sentenciar "si quieres sudar y que otra persona te sude encima y quieres fluidos corporales y cosas... Vete al gimnasio!".

Inmediatamente surgieron las bromas en redes sociales que respondían a Javier. Algunos de ellos con tono sarcástico.

Estoy totalmente de acuerdo Javier por eso ni práctico el sexo ni voy al gimnasio https://t.co/EFPbVAGTfJ — Vaquero (@Vkro98) September 27, 2021

Pese a este comentario, Javier continuó con la cita y siguió mostrándose como un pretendiente diferente y, sobre todo, muy divertido, al asegurar que "quitando a Chiquito, soy la persona más divertida que conozco", aunque matizaba, "a veces la gente no sabe si hablo en serio o les estoy vacilando". También se definió como una persona "intensa", aunque, eso sí, "no en plan 'mi película favorita es la última de Kurosawa' ".

"No busco a un bohemio intenso de turno"

Y es que este comentario de Javier encajaba con lo que su cita, Carlota comentaba. Ella, en su paso por First Dates se mostraba tajante, asegurando que no buscaba "un bohemio-intenso de turno con superioridad intelectual, musical ni social". Posteriormente realizaba una curiosa confesión "fui emo tacona, pero ahora soy un poco gótica culona, he evolucionado con los años".

Así pues, Javier consiguió su objetivo y se fue de First Dates con una cita, al querer tanto él como Carlota repetir la experiencia.