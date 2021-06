Nuria Roca ha pasado una muy mala semana. La actriz, presentadora y colaboradora de televisión se ha visto forzada a suspender su viajes a las Islas Canarias, donde iba a estrenar su obra de teatro, porque su estado de salud se ha visto perjudicado en los últimos días, algo que ella misma ha dado a conocer a través de una publicación en sus redes sociales.

"Esta semana ha sido un tanto complicada... La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado. Pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana. Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife", comenzaba explicando la actriz.

"Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de 'La Gran Depresión'. En breve estamos allí para devolveros con creces la ausencia y agradeceros la comprensión", terminaba la colaboradora su escrito, aunque también tratando de tranquilizar a sus seguidores: "No es grave, un poco de reposo, seguir las pautas médicas y en un par de días a full".