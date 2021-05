El coronavirus ha estado muy presente en el inicio de la semana eurovisiva en Róterdam. Además del caso de Polonia y dentro de un contexto de un fuerte protocolo de seguridad y prevención, Islandia también permanece confinados después de producirse un positivo entre sus integrante, lo que obligó a Rumanía y Malta a no participar en la ceremonia de apertura de Eurovisión 2021 como medida de precaución al compartir hotel las cuatro delegaciones.

Según cuenta la UER en su último comunicado, todos los demás miembros de la delegación polaca se sometieron a una prueba de PCR el pasado sábado, arrojando resultados negativos, aunque, como medida de precaución, permanecerán en cuarentena hasta que se vuelvan a someter a un nuevo test antes de los ensayos generales de la Semifinal 2, en la que actuará Polonia, que se realizarán este miércoles.

La delegación islandesa también se han sometido a pruebas de PCR para las que hoy se espera que se conozcan los resultados, permaneciendo en cuarentena mientras tanto. También tendrán que someterse más test antes de los mismos ensayos generales de la segunda gala clasificatoria, en los que también deben actuar.

Por su parte, la Unión Europea de Radiodifusión también aclara en el comunicado que las delegaciones de Malta y Rumanía no han dado positivo por covid-19 y no están en cuarentena pero, debido al hecho de que se hospedan en el mismo hotel que Polonia e Islandia, no participaron en la ceremonia de apertura ('Turquoise Carpet'), sometiéndose a pruebas de PCR como medida de seguridad. De hecho, hoy estarán en el Rotterdam Ahoy para los ensayos tras los resultados negativos de la prueba de rutina de esta mañana, como es el procedimiento habitual.

Cabe recordad que el estricto protocolo de Eurovisión 2021 establece que las delegaciones podrán subirse al escenario si todos sus integrantes (incluidos los artistas) han dado negativo en los tests a los que se someten rutinariamente cada 24/48 horas. En el caso de que no pudieran actuar al permanecer en cuarentena, los países deberán elegir entre emitir uno de los pases del segundo ensayo individual o utilizar la 'actuación de seguridad' que grabaron antes de viajar a Róterdam.