Las parrillas de las principales cadenas presentan propuestas muy diferentes para la noche de este martes. En La 1 de TVE, Dani Rovira celebra esta noche (22:10 horas) una fiesta como broche final a la primera temporada de 'La noche D'. Hugo Silva, Asier Etxeandía, Lolita, Fernando Tejero, Francis Lorenzo serán los invitados de esta última entrega. Además, los integrantes de ‘The Dancer’, Ion Aramendi, Sandra Cervera, Rafa Méndez y Lola Índigo, serán los jueces del mayor duelo de baile visto en los últimos tiempos: el de los colaboradores.

Antena 3 emite esta noche (22:45 horas) un nuevo capítulo de ‘Mujer’. En esta entrega, Bahar regresa por fin a su apartamento en Tarlabaşı, para alegría de Ceyda y de Nisan y Doruk. Por otro lado, Arif y Ceyda, se quedarán en shock ante los nuevos acontecimientos y cambios de convivencia que trastocarán la vida de todos los protagonistas.

Cuatro se vuelca esta noche (20:45 horas) con la selección española sub21 en su tercer partido de fase de grupos. El combinado de Luis de la Fuente se enfrentará a República Checa en un encuentro que contará con la narración de José Antonio Luque, los comentarios de Santi Denia, actual seleccionador nacional Sub-19, Pablo Pinto y Sergio Santos a pie de campo.

'Love is in the air', en Telecinco

Telecinco apuesta esta noche (22:45 horas) por un nuevo capítulo de 'Love is in the air'. la noticia de que Eda se marcha de la empresa en cuanto lo haga Efe pilla de sorpresa a Serkan. El arquitecto, abatido ante la idea de no volver a verla, pide ayuda desesperada a Engin. Por otro lado, como abogada de Serkan, Ceren no cejará hasta descubrir quién filtró el acuerdo de compromiso. Convencida de que Selin es la responsable, la amiga de Eda no dejará que se salga con la suya.

LaSexta emite ‘Espacio entre nosotros’

Además, un nuevo pase de ‘Espacio entre nosotros’ ocupará el prime time (22:30 horas) en laSexta. Gardner, un muchacho de 16 años que ha crecido y vive en Marte, se enamora de una chica de la Tierra, con la que ha estado comunicando, por lo que comienza un viaje para poder verla.