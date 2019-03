Sánchez afirma que «no habrá cordón sanitario que pare esta ola de ilusión»

Una llamada a la participación masiva en las próximas elecciones generales para frenar la «involución» que, en opinión del PSOE, representan los partidos de la derecha fue el mensaje principal del acto público celebrado ayer en Córdoba por los socialistas, donde el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, afirmó ante un millar de asistentes que «no habrá cordón sanitario que pare esta ola de ilusión».

Con estas palabras, pronunciadas en el Palacio de Congresos, respondió el líder de los socialistas a su homólogo en Cs, Albert Rivera, al que hizo referencia en distintas ocasiones para criticar su postura de cara a los comicios del 28 de abril. De este modo, señaló que «cuando Rivera dice al PSOE que le pondrá un cordón sanitario, nos está diciendo que cree en una democracia en la que solo caben los que piensan como él, cuando la democracia es lo contrario». Además, destacó que esta medida se la está poniendo a todo aquel que ha votado alguna vez al PSOE, un partido que, según recordó, entre otros logros «acabó con ETA, aprobó la ley de Igualdad y el matrimonio igualitario» o «puso en pie el salario mínimo interprofesional».

Este mitin contó con la participación de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio; el secretario provincial de los socialistas, Antonio Ruiz; la secretaria general del PSOE A, Susana Díaz, y el ministro de Agricultura y número uno del PSOE para las generales por Córdoba, Luis Planas. También estuvieron presentes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y candidatos al Congreso y al Senado, así como a las elecciones municipales, junto a militantes y simpatizantes.

Ante ellos, Pedro Sánchez señaló que «tenemos que movilizarnos todos, porque las urnas vacías significan involución y las urnas llenas, ilusión socialista». En este sentido, en referencia a PP, Cs y Vox subrayó que el próximo 28 de abril «hay que dar una lección a estos del bloque de la involución» y añadió que «tenemos que decirles que no queremos la España que están pintando en Andalucía, sino llena de libertades, de justicia social y de futuro». «Defendemos una España distinta a la derecha, no la reducimos a la plaza de Colón, la España que queremos tiene muchas más plazas», abundó el presidente, añadiendo que «la cuestión no es tanto la presencia de la ultraderecha (en el Congreso), sino cómo la otra derecha se ha abrazado a ella sin ningún tipo de rubor». Así, Sánchez hizo referencia a las declaraciones realizadas por Adolfo Suárez Illana (número dos del PP por Madrid) hace algunos días sobre el aborto y destacó que «los neandertales son ellos», mientras que en otro momento de su intervención aseguró que «los dirigentes del PP tienen 40 años, pero una mentalidad del cromañón».

Junto a esto, apeló a la necesidad de lograr una amplia mayoría parlamentaria y, acerca de la moción de censura que terminó con el Gobierno presidido por Mariano Rajoy y las críticas que ha recibido su partido, se preguntó que si los independentistas «hubieran votado en contra, ¿a que no dirían PP y Cs que habían votado con ellos el mantenimiento de Rajoy?».

De su parte, Isabel Ambrosio propuso construir en Córdoba «un gran muro contra el que se estrelle la derecha, que hable de hombres y mujeres progresistas», y Antonio Ruiz adelantó a los candidatos a las municipales allí presentes que «Pedro Sánchez será el presidente que devuelva la autonomía local a los municipios». El discurso de Planas se centró algo más en el mensaje de la campaña que aún está por comenzar, por lo que aludió, entre otras ideas, al «compromiso» del partido para que «de nuevo en España haya un ascensor social» y que los ciudadanos tengan las mismas posibilidades con independencia de la renta familiar, y al «compromiso de trabajo y de futuro» con la provincia de Córdoba.