La falta de Gobierno deja en compás de espera una veintena de proyectos

La falta de Gobierno al haber fracasado la investidura del socialista Pedro Sánchez deja en compás de espera más de una veintena de proyectos estatales en Córdoba. La probabilidad de que haya otras elecciones generales dentro de unos meses si Sánchez -u otro candidato- no logra los apoyos que necesita en un próximo intento, y, si eso es así, la imposibilidad de tener antes de fin de año un presupuesto que marque las prioridades del 2020, complica que haya nuevas inversiones más allá de los gastos corrientes. La mayoría de las iniciativas pendientes se encuentran en fase de proyecto o de revisión. Esto hace que no requieran grandes cantidades de dinero para continuar adelante, aunque sea a un ritmo lento, hecho que no ocurre con obras en marcha como las de la biblioteca de los Jardines de la Agricultura, que necesitará inversión, o el baipás de Almodóvar, cuya construcción podría empezar en el momento en que se adjudique. Sin embargo, todas esas iniciativas que están sobre el papel o dando sus primeros pasos también precisan un impulso político por parte de los ministros de los que dependen y el estar en funciones lo dificulta. Todas las negociaciones o decisiones necesarias pueden verse retrasadas hasta la conformación de un nuevo Gobierno. El Ayuntamiento de Córdoba ya mostró su preocupación el viernes por la falta de presupuesto y por no saber a qué atenerse en la participación en los ingresos del Estado.

CARRETERAS / En el ámbito de las carreteras, pocos pasos podrá dar la autovía Badajoz-Granada (N-432), que se encuentra en fase de revisión, ya que ha sido necesario reiniciar los estudios informativos que caducaron y la declaración de impacto ambiental, trámites largos. Demandada desde los noventa, impulsada en la década del 2000, y paralizada con la crisis, la A-81 tiene la dificultad de su coste, por lo que es uno de los proyectos de mayor recorrido y con un horizonte más lejano. Ligada a esta autovía hay otra vía pendiente, aunque en la fase de estudio de la opción más adecuada, la variante Sur, que lleva paralizada más de una década.

Una de las vías más reclamadas en la ciudad es la segunda fase de la variante Oeste, la que unirá las carreteras de Palma con la del Aeropuerto, 2,3 kilómetros que acercarán el parque logístico de la Junta a las autovías de Málaga y Madrid-Sevilla. Fomento ha de actualizar el proyecto que dará continuidad al tramo inaugurado en el 2011, el que alberga el puente de Abbás Ibn Firnás. Para ello necesita licitar un contrato de servicios, pero también tiene la tarea pendiente de firmar un convenio con la Junta que actualice el rubricado en el 2006.

Otra iniciativa que, como ya adelantó este periódico, está también en fase de actualización es la del acondicionamiento de la A-4, que, entre otras actuaciones, incluye la eliminación de curvas en la Cuesta del Espino. Fomento trabaja en la evaluación ambiental y en el anteproyecto. No hay que olvidar tampoco que en la A-4 faltan otras actuaciones para completar las que se realizaron para darle una salida y evitar los atascos y accidentes que se producían desde que se abrió la variante de Los Visos en el 2015 y hasta el año pasado. Hay pendiente una fase para mejorar los accesos al Puente de Andalucía.

Para determinar qué se prioriza y qué no es fundamental que haya Gobierno, que tendrá que tomar decisiones sobre otros proyectos olvidados como el de la autopista de Toledo, parada desde el 2010 e incluida en el plan de Infraestructuras, que, por otro lado, caduca en el 2024, por lo que el futuro Gobierno tendrá que diseñar uno nuevo. En ese plan están también las variantes de Santa Eufemia, Alcaracejos y El Viso, que nunca prosperaron.

OTRAS COMUNICACIONES / De lo que ocurra en los próximos meses dependerá también el tren entre Alcolea y Villarrubia, que tiene pendiente su ampliación a la provincia y su declaración como cercanías, ya que ahora es un media distancia. En principio, no tendría que haber problemas para que Renfe y el Ayuntamiento firmen el convenio para abaratar las tarifas en la capital, pero no hay que olvidar que hay dos estaciones por construir, la de la avenida de la Igualdad, cuya redacción de proyecto está pendiente de adjudicación, y la del Parque Joyero, en el aire hasta que no la justifique la demanda. Pendiente de adjudicar está también el baipás de Almodóvar, que unirá las líneas AVE de Málaga y Sevilla, evitando pasar por Córdoba, y que fue licitado en mayo por 14 millones. Será la obra de envergadura de la legislatura, aunque despierte pocas simpatías. En transporte por ferrocarril quedan en el aire iniciativas anunciadas alguna vez, como el ferrocarril Jaén-Córdoba, o todo lo relacionado con la logística tanto en la terminal de mercancías de El Higuerón como en los corredores Mediterráneo y Atlántico.

Mientras antes se conforme el Gobierno, antes se sabrá qué rumbo tomará el aeropuerto, que, aunque da pasos adelante, siempre tiene alguna tarea que impide su total aprovechamiento. Entre los proyectos que quedaron atrás están su terminal, sus hangares y la plataforma, licitados pero nunca adjudicados. En un cajón se quedaron también los proyectos para eliminar el tacón de los Olivos Borrachos, ampliar la sede del IESA, convertir en mercado gourmet el Pósito de La Corredera o construir un campo de golf en el parador de La Arruzafa, que ya ni se esperan pero que en un futuro podrían dar sorpresas.