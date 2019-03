Por solo unas horas el mes de febrero del 2019 no ha pasado a los registros de la meteorología como el más seco del que se tiene noticia en Córdoba, solo igualado por febrero de 1990, en donde no cayó ni una gota de precipitaciones. Y es que la lluviosa noche que abrió el mes, la del 31 de enero al 1 de febrero, dejó en el observatorio del Aeropuerto de Córdoba 22,1 litros de agua por metro cuadrado. Se trató de unas primeras lluviosas horas de febrero que evitaron romper estadísticas y que se igualara un récord histórico en la ciudad, pero que no quitaron que el conjunto de los 28 días pasados hayan sido extraordinariamente secos respecto a la media de los últimos años, que estima en unos 55 litros por metro cuadrado la media de precipitaciones en Córdoba en febrero.

Así, el mes de febrero y el seco y caluroso primer fin de semana de marzo que estamos viviendo han terminado de hacer olvidar casi completamente al campo cordobés el buen arranque del otoño. Y es que si al 1 de diciembre del 2018 había un superávit de 55,5 litros por metro cuadrado sobre lo normal, no solo se ha perdido en diciembre, enero y febrero esta ventaja, sino que ahora está por debajo de la media en 96 litros por metro cuadrado.

Al respecto, hay que recordar que octubre y noviembre del 2018, (con 106 y 101 litros por metro cuadrado, respectivamente), estuvieron muy por encima de la precipitación media, que es de 81 en octubre y 85 en noviembre.

DÉFICIT EN TRES MESES / Sin embargo, desde comienzos del mes de diciembre la tónica cambió radicalmente con 15 litros caídos en ese mes (lejos de la media de 111 litros), mientras que en enero, donde la media histórica es de 66 litros por metro cuadrado, y en febrero, donde lo habitual son 55 litros por metro cuadrado, solo se registraron en conjunto 37,7 litros. Resumiendo: si en diciembre, enero y febrero tendrían que haber caído 232 litros por metro cuadrado, en este trimestre las precipitaciones han sido menos de la cuarta parte: 52,7 litros en total, 179,3 menos. Así, y aunque no puede hablarse de alarma y la lluvia en primavera podría salvar la situación, sí existe una sensible preocupación en el campo, en donde se advierte cómo los pastos y cultivos han comenzado a frenar su crecimiento y hasta se han hecho riegos para productos como el ajo y la cebolla.

DATOS METEOROLÓGICOS / Por otra parte, febrero fue en Córdoba un mes de máximas muy altas (20,11º sobre la media del mes, que está en 17,4º), mínimas ligeramente más bajas de lo normal debido al frío que propiciaban las noches de cielo despejado (3,66º frente a 4,9º de lo habitual) y una media del mes en consonancia con estas fechas (11,9º frente a los 11,15º de media).

Además, febrero del 2019 en Córdoba ha estado lejos de récords como el del caluroso mes del año 2000, con una media de las máximas de 21,6º; de las gélidas madrugadas de febrero del 2012 (la media de las mínimas fue de 0,9º), de aquel día de febrero más caluroso de la historia (el 28 de febrero de 1960, con 27,8º) y, sobre todo, respecto al conjunto de ese mismo mes de 1960, que fue el febrero más lluvioso desde que se tienen registros, con 267 litros por metro cuadrado. Curiosamente, ése no ha sido el caso de numerosas ciudades del norte peninsular, donde sí que se han batido numerosos records históricos de las máximas en febrero, en ocasiones con temperaturas diez grados por encima de lo normal, con problemas aparejados como fuertes episodios por alta contaminación.