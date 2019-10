Los Premios Nobel rinden homenaje a 'The Big Bang theory'

El pasado mayo, 'The Big Bang theory' se despidió de sus fans tras 12 temporadas de éxito y con su protagonista, Sheldon Cooper, recibiendo el Premio Nobel de Física junto a su novia, Amy. Ahora, los prestigiosos galardones que concede la Academia Sueca de Ciencias han querido rendir homenaje a la famosa ficción centrada en la vida de un puñado de científicos con pocas aptitudes sociales.

Durante el anuncio en Estocolmo de los ganadores del premio Nobel de Física, concedido al astrofísico canadiense James Peebles y sus colegas suizos Michel Mayor y Didier Queloz, el miembro de la Academia Ulf Danielsson pronunció dos frases que le sonarán a los seguidores de 'The Big Bang theory': "Our whole universe was in a hot, dense state / Then nearly fourteen billion years ago expansion started" (Todo nuestro universo estaba en un estado caliente y denso / Entonces, hace casi 14.000 millones de años, comenzó la expansión).

El secretario general de la Academia de Ciencias, Goran Hansson, también tuvo palabras de elogio para la serie, que "llevó la ciencia a las pantallas y los salones de todo el mundo" y "acercó la ciencia a la gente", lo que supone "un logro fantástico". "Espero que Sheldon y Amy no estén muy decepcionados hoy", añadió ante las cámaras.