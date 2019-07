Al menos tres muertos y un herido en un tiroteo en una gasolinera de Francia

Al menos tres personas han muerto y una resultó herida en un tiroteo registrado en una gasolinera de la localidad francesa de Ollioules, en el departamento de Var, según ha informado la cadena de televisión BFMTV.

El principal sospechoso, que se habría dado a la fuga, ha abierto fuego contra varias personas y acabó con la vida de dos hombres y una mujer. Varios medios locales han señalado que podría tratarse de un ajuste de cuentas y que la mujer fallecida habría sido una víctima colateral.

Aumento de la violencia

El alcalde de Ollioules, Robert Bénéventi, ha expresado que se siente "terriblemente conmovido" por lo sucedido. "Estoy horrorizado, pienso en estas personas desafortunadas y en sus seres queridos, este drama me conmueve terriblemente", ha aseverado, según ha recogido el diario local 'Var Matin'. He sido alcalde por mucho tiempo y veo que las cosas están cambiando. Es la delincuencia... No hay delitos menores", ha afirmado.