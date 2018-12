Laura Luelmo: últimas noticias en directo

Laura Luelmo, la joven que desapareció el pasado miercoles en El Campillo (Huelva), fue localizada ayer muerta en los alrededores de la localidad.

Abrimos un hilo de información para ofrecer la última hora sobre la investigación y las reacciones a esa muerte.

14:17

El detenido llevaba dos meses fuera de la cárcel tras haber cumplido una pena de 17 años y haber sido condenado a 22 años y dos meses por asesinar a una anciana en la cercana localidad de Cortegana en el año 1995.

14:03

El detenido es Bernardo Montoya, el hermano gemelo del vecino de Laura Luelmo, Luciano Montoya, de quien se sospechó en un principio (aunque luego se descartó al encontrarse en prisión en el momento de la desaparición), tras un movimiento sospechoso dentro de la investigación. Vivía en la casa familiar, frente a la de la víctima. Según fuentes de la investigación, Laura le había comentado a su novio que Bernardo la observaba sentado desde la calle.

14:03 Agentes de la Guardia Civil han detenido este martes al hermano gemelo del vecino de Laura Luelmo tras un movimiento sospechoso dentro de la investigación por la muerte de la profesora de 26 años, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Este martes, 24 horas después de que un voluntario alertara de que había descubierto ropa de mujer, llevando a la Guardia Civil a encontrar el cuerpo de la maestra natural de Zamora, agentes del Instituto Armado han desplegado un amplio dispositivo en la calle de El Campillo donde vivía de alquiler la joven.

Los agentes se encontraban desplegados desde el mediodía en la calle Córdoba, donde vivía la joven, concretamente en el número 13. Fuentes de la investigación han confirmado que había previsto varios registros, aunque sin concretar en qué domicilios o bienes.

13:30 También en Córdoba se suceden esta jornada muestras de condolencia y apoyo a la familia de Laura Luelmo, así como de rechazo a este crimen. A las puertas de la sede de UGT en la capital cordobesa, se ha llevado a cabo una concentración, en la que se ha guardado un minuto de silencio en memoria de la joven profesora. "Con este gesto --señalan desde UGT Córdoba--, el sindicato quiere mostrar su cariño y apoyo a la familia, compañeros y amigos de la docente, cuya vida se ha visto truncada cuando comenzaba a hacer realidad sus sueños".

En el Ayuntamiento de Córdoba, donde este martes se ha celebrado el Pleno ordinario de diciembre, también se ha recordado a la joven Laura Luelmo.

13:28 Agentes de la Unidad Científica de la Guardia Civil se encuentran desde alrededor del mediodía en la calle de la localidad en la que residía la joven realizando un registro en viviendas.

No ha trascendido si se trata de una actuación ya prevista por los agentes de la Científica, una vez concluida la inspección en la zona en la que apareció el cadáver, o derivada de algo que hayan podido encontrar en el mismo.

Concretamente, la calle Córdoba ha sido acordonada pasadas las 11:30 horas, y en ella se han colocado distintos vehículos, tanto coches como furgonetas, de manera estratégica para que no pueda verse la casa concreta en la que se está realizando el registro.

Y es que en esa misma calle también se encuentra el domicilio familiar de los dos hermanos con antecedentes sobre los que algunos medios de comunicación han dicho que podrían ser sospechosos.

Hasta el lugar también se ha trasladado pasadas las 12:30 la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino, que es la que se ha hecho cargo de la investigación.

13:14

Las personas que quieran participar en esta carrera, que no tendrá carácter competitivo, deben estar a las 12.00 horas junto a la fuente de la plaza de España de la capital hispalense, y todas serán "bienvenidas en patines, en bici, en silla de ruedas, caminando o trotando despacio”, señala la convocatoria. Se quiere que la carrera no destaque a ningún colectivo por lo que pide a los participantes que no lleven banderas, "solo zapatillas con corazón”.

13:13

Más muestras de apoyo y repulsa ante la tragedia que ha acabado otra vez con la vida de una mujer. "Queremos hacer deporte al aire sin miedo" es el lema de la carrera que se ha convocado en Sevilla para este próximo domingo, día 23. La convocatoria de la carrera se ha difundido hoy por las redes sociales en recuerdo de la afición de Laura por hacer deporte y para reivindicar que las mujeres puedan hacer deporte sin sufrir actos violentos.

13:11

No ha sido lel unico homenaje que ha tenido lugar en la ciudad. Pasadas las 11.00, alumnos y profesores del colegio Sagrado Corazón de Jesús se concentraban durante el recreo para dar apoyo a la familia y los amigos. Eran varios los que la conocían, puesto que realizó sus estudios en este centro escolar. La comunidad educativa también se ha concentrado en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, donde la joven realizó sus estudios superiores, y en el Campus Viriato de la capital, ambas a las 12.00, coincidiendo con la concentración consensuada por las administraciones.

13:10

Ha sido el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro, quien ha tomado la palabra en nombre de todos ellos para expresar el "pésame, cariño y apoyo" tanto a familiares como amigos de Laura. "Tenemos el deseo y la confianza absoluta en que se resuelva lo antes posible lo que ha sucedido", ha remarcado, tras lo que ha asegurado que "Zamora ha hablado y el duelo y el dolor está en las calles".



13:10

Cerca de mil personas se han concentrado este mediodía en el parque de La Marina de Zamora como repulsa por la muerte de la joven. Los asistentes han permanecido un minuto en , que solo ha sido roto por los aplausos del final. Además de ciudadanos anónimos, en la concentración también se han podido ver los principales responsables de Ayuntamiento, Diputación y Junta, así como representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

13:04

Como ya hemos explicado, el cuerpo se halló después de que un voluntario encontrara prendas de una mujer, dando aviso a una patrulla de la Guardia Civil que trabajaba en el dispositivo.

13:03

El objetivo es cruzar esta señal del móvil de Laura con otros teléfonos que también fueran captados por la misma antena de telefonía, a la espera de que la autopsia y las pruebas de ADN del cuerpo y de la ropa de la maestra zamorana arrojen más información sobre las circunstancias que rodean a su muerte.



13:03

Para la reconstrucción de las últimas horas con vida de Laura y la búsqueda del presunto culpable de su muerte, los investigadores creen que es de vital importancia hallar el móvil de la maestra. Un repetidor recogió el miércoles 12 en torno a las 20.00 horas la última señal de su teléfono a nueve kilómetros de su casa de alquiler en la calle Córdoba de El Campillo, pero en dirección contraria en la que se ha encontrado su cadáver.

13:02

En estos momentos los agentes se encuentran en la calle Córdoba, donde vivía la joven, concretamente en el número 13, y también un vecino de la localidad reconocido como L.M., el cual en estos momentos está descartado como sospechoso porque el 12 de diciembre, día de la desaparición de Laura Luelmo, se encontraba interno en la prisión de Ocaña (Toledo). No obstante, como hemos explicado, este vecino, con un historial de violencia hacia las mujeres, tiene un hermano mellizo que también cumplió varias condenas por asesinato y robos. Este segundo sí se encontraba en libertad cuando desapareció Laura Luelmo.

12:50

La Guardia Civil está registrando la casa de Laura Luelmo. Está previsto después entrar en la casa familiar de los mellizos.

11:35

Mientras, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil siguen recabando indicios sobre el autor o autores de los hechos, y estudian y descartan a posibles sospechosos. Recordamos que se ha comprobado que un vecino de la joven, identificado como Luciano y que fue condenado hace años por la muerte de una mujer, estaba en prisión hasta ayer por la mañana, por lo que no se encontraba en el pueblo cuando desapareció Laura Luelmo. La Guardia Civil tiene controlado también al hermano mellizo de este hombre, con antecedentes penales, pero insisten las fuentes en que para que alguien pueda ser acusado de un delito hay que tener indicios o pruebas suficientes.

11:34

Volviendo a la investigación, se trabaja con la hipótesis de que Laura Luelmo fuera asesinada en un lugar y trasladada después al paraje donde fue hallada ayer, que todavía no había sido rastreado, según Efe. En la primera inspección ocular al cuerpo de la joven profesora de 26 años encontrado en una zona de terraplén y matorrales a varios kilómetros de El Campillo (Huelva), localidad donde residía desde el pasado día 10, los agentes constataron que Laura tenía un golpe en la cabeza.



11:27

La Universidad de Salamanca, donde la joven profesora zamorana Laura Luelmo completó sus estudios, se ha sumado hoy al silencio por su muerte y su rector, Ricardo Rivero, ha condenado "todas las agresiones contra las mujeres". En un desayuno con los medios de comunicación, convocado para hacer balance del Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca, Rivero ha comenzado con una apelación al "día triste" que vive la comunidad universitaria a la que Luelmo perteneció, al cursar sus estudios en la Facultad de Educación.

11:11

El luto, decretado en el pleno que ha tenido lugar a las ocho y media de la mañana de hoy, durará tres días en los que se suspenden todos los actos oficiales y las banderas ondean a media asta y con crespón negro en los edificios municipales.

11:10

La corporación municipal ha manifestado su "condena y repulsa más firme" por la desaparición y la muerte de la joven profesora, que ha calificado de "presunto asesinato". Del mismo modo, en su declaración, los ediles de Villabuena del Puente han agradecido el trabajo de los vecinos, amigos y familiares que desde este pueblo zamorano se desplazaron a El Campillo (Huelva) para colaborar en la búsqueda de la joven.



11:09

El pleno de este municipio del que descendía la joven por parte materna y en el que reside su novio ha aprobado una declaración institucional en la que, además de decretar el luto oficial, ha convocado una concentración silenciosa que se celebrará esta noche a partir de las 21.00 horas de hoy delante de la casa consistorial.

11:09

El Ayuntamiento de Villabuena del Puente (Zamora) ha celebrado a primera hora de esta mañana el pleno en el que ha decretado tres días de luto oficial y que las banderas ondeen a media asta en memoria de Laura Luelmo, cuyo cadáver fue encontrado ayer en El Campillo (Huelva).

11:08

Fuentes de la investigación han señalado a Efe que en la primera inspección ocular al cuerpo de la joven de 26 años hallado ayer en una zona de terraplén y matorrales a varios kilómetros de El Campillo, localidad donde residía desde el pasado día 10, los agentes constataron que Laura tenía un golpe en la cabeza. De la inspección sobre el terreno que durante varias horas hicieron los agentes de criminalística de la Guardia Civil, las fuentes han indicado que los efectivos se llevaron algunos indicios que tendrán que analizar, aunque los resultados de la autopsia serán claves para avanzar en la investigación.

11:06

El cadáver de la joven zamorana Laura Luelmo presenta un golpe en la cabeza y signos de violencia en el cuello, aunque por el momento, y a la espera de los resultados de la autopsia que ya se está practicando en el Instituto Anatómico Forense de Huelva, se desconoce cuál fue la causa de la muerte.

10:31

Aparte del despliegue de personal especializado sobre el terreno, en la zona se encuentra un helicóptero del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) y un laboratorio móvil, pertenecientes ambos al Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística, con base en Madrid.



10:30

Este vecino, con un historial de violencia hacia las mujeres, tiene un hermano mellizo que también cumplió varias condenas por asesinato y robos. Este segundo sí se encontraba en libertad cuando desapareció Laura Luelmo.



10:30

Estas fuentes explican que un vecino de El Campillo reconocido como Luciano M. está descartado como sospechoso porque el miércoles 12 de diciembre, día de la desaparición de Laura Luelmo, se encontraba interno en la prisión de Ocaña (Toledo). Este extremo ha sido confirmado por fuentes penitenciarias, que precisan que L.M. salió del centro con un permiso, pero fue ayer lunes.



10:29

Fuentes de la investigación al tanto de las diligencias que sigue la Guardia Civil, que cuenta en la zona con especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO), han explicado a Europa Press que una de las prioridades es comprobar el relato y las coartadas de diferentes personas, algunas de ellas vecinos de la fallecida.

10:28

La investigación policial se centra en dos objetivos: encontrar su teléfono móvil para reconstruir las circunstancias que rodean a su muerte violenta y, además, investigar al entorno de la joven zamorana, principalmente a vecinos considerados de interés para la investigación.

10:08

Más condolencias. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mostrado este martes su "apoyo y cariño" a los familiares y amigos de Laura Luelmo y ha subrayado que "entre todos" hay que erradicar la "lacra" de la violencia contra las mujeres, tras este caso "puntual, que no es único y se repite con frecuencia". "Se trata de un caso puntual, que no es único y que lamentablemente se repite con frecuencia, tenemos que ser muy conscientes"

10:06

También, por las redes sociales está circulando una convocatoria para que los centros educativos que así lo deseen guarden a las 12.00 horas un minuto de silencio en memoria de esta joven.

10:06

Esta última ha sido convocada por el Consejo Escolar Municipal, que además ha decidido suspender hoy las clases aunque los centros permanecen abiertos, así como la suspensión de las actividades complementarias y extraescolares durante toda la semana. En cuanto al IES, la dirección ha comunicado que a las 11:00 horas realizarán, en apoyo a los familiares de Laura, un acto de condolencia al que invitan a familias y al alumnado.

10:05

Esta previsto que a lo largo de la mañana se desarrollen distintas concentraciones en repulsa por lo sucedido. Así el Ayuntamiento de Zalamea La Real ha convocado una para las 11.00 horas, en El Campillo se guardará un minuto de silencio a las puertas del consistorio a las 12.00 y en Nerva, localidad donde Laura Luelmo estaba cubriendo una sustitución como profesora de Plástica en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz, se llevará a cabo otra concentración a las 13.00 horas.



10:05

Los miembros de la Unidad Científica de la Guardia Civil desplazados desde Madrid continuarán hoy trabajando en el entorno de la zona en la que apareció el cuerpo, a varios kilómetros de El Campillo, localidad en la que residía la joven desde el pasado 10 de diciembre y en el que se le perdió el rastro solo dos días después.

10:04

La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino (Huelva), encargado de la investigación de la muerte de la joven zamorana Laura Luelmo, ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones, parte de las cuales continúan hoy sobre el terreno. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, en una jornada en la que al cadáver de esta profesora interina se le ha comenzado a practicar la autopsia en el Instituto Anatómico y Forense de Huelva, a cuyas instalaciones llegó ayer sobre las 21.00 horas.

09:27

Vas trascendiendo más detalles del dramático suceso. Según el programa 'Espejo público', el cuerpo se encontró semidesnudo con las manos atadas a la espalda.

09:24

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha declarado este martes, tras el hallazgo ayer en Huelva del cadáver de la profesora Laura Luelmo, que "el Estado y la democracia del siglo XXI tienen que seguir haciendo mucho por la seguridad" de las mujeres.

A su juicio, "hay que mejorar la tipificacióin de algunos delitos contra nuestra libertad sexual y hay que seguir trabajando también en muchas medidas de carácter penitenciario que controlen y que sigan haciendo un esfuerzo importante por todo el mundo respecto a la reincidencia en delitos que son gravísimos".