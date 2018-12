Encuentran muerta y semidesnuda a la joven maestra desaparecida en Huelva

La Guardia Civil confirmaba en la tarde de ayer que el cadáver encontrado pasado el mediodía en una zona del entorno de la localidad de El Campillo (Huelva) correspondía a Laura Luelmo, la joven profesora de 26 años natural de Zamora que había desaparecido el pasado miércoles. El cuerpo ha aparecido boca abajo y semidesnudo entre unos grandes arbustos. Los especialistas coinciden en estar ante una muerte violenta. Un vecino de la localidad que daba un paseo por el monte de la zona localizó el cadáver de una mujer a unos cinco kilómetros del pueblo, en el paraje donde se estaba buscando a la profesora Laura Luelmo, que acababa de llegar a la población para realizar una sustitución como profesora de Plástica en un instituto de educación secundaria. El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Gómez de Celis, señaló que el hallazgo se produjo en el perímetro de búsqueda establecido por la Guardia Civil.

«Es un momento difícil y complicado», indicó el delegado del gobierno, quien pidió que se deje trabajar a la Guardia Civil para que «en el menor tiempo posible podamos localizar al culpable de esto, si es que existe». Algunas fuentes apuntaban ayer a un ex convicto y vecino de la joven como posible sospechoso. El hecho de que se haya marchado de la localidad justo mientras se buscaba a la maestra no hacen más que acentuar las sospechas. El ministro de Interior Grande Marlaska, explicó que en las labores de búsqueda se unieron «el mismo equipo que buscó a Diana Quer» de la Unidad Central Operativa (UCO) y una docena de agentes de la Policía Municipal de Zamora. El Ayuntamiento de Villabuena del Puente (Zamora), de donde son naturales los abuelos de la joven decretará tres días de luto oficial por la muerte de Laura. En el Consistorio de la comarca de La Guareña lucía desde primera hora de la tarde un crespón negro en señal de duelo por la muerte de la joven, según dijo alcalde, Constantino de la Iglesia, que indicó que tras conocerse el hallazgo del cuerpo tocaron las campanas de la iglesia del pueblo. De la Iglesia ha convocado un pleno municipal para hoy para acordar los tres días de luto oficial en los que las banderas ondearán a media asta. En este municipio de 715 habitantes el suceso ha causado gran consternación por la vinculación de la joven a la localidad, no solo por su ascendencia materna sino también porque en Villabuena reside su novio. Isidoro Romero, director del IES Vázquez Díaz de Nerva (Huelva) adonde la joven Laura Luelmo, llegó para cubrir una sustitución el 4 de diciembre, aseguraba también ayer que la joven «estaba integrada y había empatizado mucho con el alumnado».

Romero manifestó el apoyo a la familia de la joven zamorana, y mostraba la consternación de todo el claustro de profesores y del alumnado del centro por lo sucedido. «Toda la comunidad educativa está muy consternada», indicó, explicando que lo que el pasado jueves, al notar su ausencia, eran cábalas ante la posibilidad de que pudiera estar enferma, se tornó en preocupación el viernes cuando seguía sin responder al teléfono. Tras asegurar que en los pocos días que la joven llevaba en el centro no había hecho comentario alguno o habían advertido nada extraño, ha señalado que el lugar en el que vivía en El Campillo es «una zona alejada, un barrio poco frecuentado», por ello, aseguró, «hay quienes dicen que salió a hacer deporte, que era muy deportista; pero otros, que no lo era tanto, que le gustaba más bien pasear», algo que habría motivado que no se alejara tanto del pueblo.