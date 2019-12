Los ecologistas se muestran decepcionados con la Cumbre del Clima

Las negociaciones políticas de la Cumbre del Clima siguen atascadas el día en el que teóricamente debían finalizar. Mientras la organización reclama una prórroga para seguir con el debate, los ecologistas se muestran decepcionadas con el resultado. Activistas por los derechos medioambientales, reunidos bajo varias siglas y banderas, han mostrado este viernes su descontento ante el evento organizado por las Naciones Unidas para debatir sobre la crisis climática. Este viernes, oenegés, jóvenes, portavoces de pueblos indígenas y otros representantes de la sociedad civil han clamado ante la entrada del recinto que "la COP nos ha fallado".

Los jóvenes activistas de 'Fridays for future', el movimiento estudiantil inspirado por Greta Thunberg, se han mostrado "decepcionados" ante un evento en el que se han sentido "apartados y silenciados" de los espacios de debate en el que se toman las decisiones reales. "No estamos aquí para vuestro entretenimiento, para que podáis presumir de que estamos presentes y luego dejarnos de lado. Pedimos que nuestras reivindicaciones sobre justicia climática, derechos humanos, respeto a los pueblos indígenas y perspectiva de género se incluyan en las negociaciones reales", han reclamado los ecologistas en una rueda de prensa convocada este mismo viernes. "En esta COP no hemos visto ningún compromiso político relevante. El único, nosotros. Esta es la COP en la que los Fridays se han hecho oír", han clamado los representantes del movimiento mientras mostraban el símbolo de un ojo pintado en sus manos, con el que pretendían alertar a los políticos que "estamos vigilando sus acciones".

"Estamos en un momento decisivo de las negociaciones en el que veremos si los políticos responderán ante la ciencia y las demandas de las personas que pedimos justicia social o ante los intereses de quienes contaminan", ha destacado la directora internacional de Greenpeace, Jennifer Morgan. La representante de la oenegé ha reclamado que el texto final se rija por las directrices científicas, conceptos de justicia climática y derechos humanos, declare oficialmente la emergencia climática y que, consecuentemente, aumente el nivel de ambición en la lucha contra la degradación medioambiental del planeta.

El descontento de las asociaciones ecologistas ha quedado patente esta tarde en la entrada del recinto donde se celebra la Cumbre de Madrid, donde se han realizado varias acciones de protesta. En estas, los activistas han

Clamor en las calles

Mientras, fuera del recinto en el que se celebran las negociaciones de la cumbre y todas las actividades asociadas a este, los ecologistas también han hecho sentir su descontento. También este viernes, la Universidad Complutense de Madrid ha acogido la Cumbre Social del Clima; un evento paralelo que ha ejercido de 'contracumbre' para aportar un tono más crítico al debate. En este espacio, representantes de Ecologistas en Acción, entre otras, han criticado que la COP se haya utilizado para "blanquear" a empresas y gobiernos que siguen contaminando.

Ante este clima de descontento generalizado, varias organizaciones ambientalistas han aprovechado para citar a la ciudadanía a la 'Huelga por el clima' que, como cada viernes, se celebra en las principales ciudades del mundo. La movilización lleva celebrándose 69 semanas consecutivas y, en espera de una resolución definitiva de la COP, prevé aglomerar un gran número de personas.