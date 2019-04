Satse pide a la Junta un equipo de enfermería para cubrir las necesidades del Reina Sofía

El Sindicato de Enfermería Satse se ha reunido esta semana con María Jesús Botella, nueva delegada territorial de la Junta de Andalucía de Salud y Familias, con el objetivo de hacerle llegar "el deterioro progresivo que han sufrido las enfermeras en los últimos años como consecuencia de una nefasta planificación y gestión de la Dirección de Enfermería" del hospital Reina Sofía, afirma el sindicato en una nota de prensa.

La principal demanda ante la falta de personal que Satse trasmitió a la delegada de Salud fue "la necesidad imperiosa de volver a contar con un equipo de enfermeras para hacer frente de forma inmediata a las necesidades urgentes de cobertura que a diario surgen en un hospital con una plantilla de más de 1200 enfermeras".

Según el sindicato, no contar con este equipo supone que "cada vez que un profesional sufre una incidencia imprevista que le impide asistir a su puesto de trabajo (enfermedad, fallecimiento de un familiar, accidente, etc), la Dirección "cubre a este trabajador retrayendo personal de otra unidad a pesar de dejar bajo mínimos a esta última, o bien sobrecargando en jornadas laborales a profesionales de la propia unidad". Esta forma de proceder, indica Satse, conlleva que multitud de profesionales "se encuentren con un volumen de horas trabajadas de más, que puede rondar las 300 horas por encima de la jornada laboral que marca la normativa". "Ese volumen de horas extraordinarias, para colmo, no son reconocidas como tales por la Dirección de Enfermería", afirma el Sindicato de Enfermería.

Por otro lado, sostiene Satse, esta situación está poniendo en seria dificultad la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores afectados, además de generar agotamiento físico y mental en los profesionales. También se ven afectados, indica el sindicato, los pacientes ingresados "ya que con una plantilla insuficiente no se puede garantizar en óptimas condiciones de calidad y seguridad la continuidad de cuidados poniéndose en riesgo la seguridad del paciente (favoreciendo infecciones nosocomiales, aumentando el riesgo de desarrollar complicaciones en su patología…) y resulta imposible prestar una asistencia sanitaria humanizada".

Finaliza Satse agradeciendo la buena acogida y el interés demostrado por la delegada de Salud y confiando que "en esta nueva etapa que ahora se inicia tras su reciente nombramiento resuelva los déficits que la Sanidad Pública cordobesa viene padeciendo".