Córdoba necesita 8.000 donaciones de sangre para la asistencia estival

Los hospitales cordobeses continúan con su actividad durante los meses de verano, llevando a cabo intervenciones quirúrgicas programadas y urgentes y ofreciendo a su vez tratamientos médicos que requieren que no cese la solidaridad de los donantes de sangre. Por eso, la generosidad de estos donantes no puede irse de vacaciones. El coordinador de los equipos móviles del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Córdoba, Pedro de Torres, señala que se han programado este verano 132 colectas, que cubrirán toda la provincia, incluso núcleos pequeños a los que durante el resto del año los equipos móviles de este centro no suelen acudir, pero que están más poblados en verano, y se visitarán también localidades de mayor población para garantizar las reservas en puentes y días de operación salida de vacaciones. El objetivo es conseguir unas 8.000 donaciones de sangre, que es la cantidad que esta institución sanitaria estima necesaria para cubrir las necesidades sanguíneas de hospitales y centros sanitarios cordobeses y también alguna demanda puntual que le realicen desde otras provincias a las que Córdoba suele apoyar, como puedan ser Cádiz o Málaga.

LUGARES PARA DONAR / También es posible donar en la sede del Centro de Transfusión, que se ubica junto al hospital Reina Sofía, aunque hasta mediados de septiembre el horario de verano es solo de mañana, de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a sábado, pues por la tarde se cierra, debido a que el número de donantes que acude en el tramo vespertino es reducido. El técnico de promoción de este centro, Pedro Muñoz, avanza que se está probando un sistema de cita previa por internet para donar plasma, que es un tipo de donación que no dura unos minutos como la tradicional, sino que requiere permanecer unos 45 minutos, por lo que es conveniente avisar que se va a acudir a realizar esta donación. Se puede también pedir cita para contribuir con esta modalidad de donación llamando al Centro de Transfusión, al teléfono 957011100. El Centro de Transfusión está a la espera de contar próximamente con equipos portátiles de mayor dimensión para poder efectuar e incrementar la cifra total de donaciones de plasma en las colectas que se realizan fuera de su sede, en pueblos y barrios. El objetivo que tiene fijado este año el Centro de Transfusión es obtener 1.800 donaciones específicas de plasma, cifra que será difícil de lograr teniendo en cuenta que hasta junio se habían registrado solo 515, aunque este organismo seguirá trabajando para lograr con los medios que posee acercarse lo máximo a dicha cantidad.