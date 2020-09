Neiva Cano regresa al Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Neiva Cano para esta temporada, en lo que supondrá el regreso de la jugadora jienense, que ya militó durante otras tres campañas en el primer equipo cajista antes de marcharse al Martos, precisamente el club del que llegó por primera vez a la entidad cajista.

Neiva, tras su primera etapa en la capital califal entre 2016 y 2019, define su retorno al Deportivo Córdoba como "inesperado, pero por supuesto que llego con muchas ganas. Confío en que esta próxima temporada sea mejor que las anteriores y podamos finalizar el campeonato arriba del todo y podamos ascender o pelear por estar en el play-offs a Primera división, que es lo que buscamos siempre".

Tras haber militado la pasada campaña en el Martos, la cierre jienense se reencontrará en su retorno con viejas conocidas en el vestuario cajista, algo que "facilitará claramente mi adaptación, ya que yo con mis compañeras siempre he tenido muy buen rollo, y de cara a esta próxima campaña habrá dos o tres fichajes, así que, todo genial"

La primera experiencia con Juanma Cubero

La principal novedad en el retorno de Neiva estará en el banquillo deportivista, donde coincidirá por primera vez con Juanma Cubero, con quien "espero que las cosas vayan mucho mejor que con el anterior entrenador y que en el desarrollo de los partidos sepa defenderse en los momentos difíciles y, por supuesto, que demuestre lo gran entrenador que es".

Después de una temporada prácticamente en blanco, en la que apenas disputó un par de encuentros antes del parón por el coronavirus, Neiva no niega su 'mono' de fútbol sala, sintiéndose "con muchas ganas después de tanto tiempo sin jugar, y no sólo con ganas de competir, sino también de hacerlo bien y de cumplir en pista de la mejor manera posible".

Neiva tiene claros los objetivos del próximo curso, en el que "lo único que espero es que, aparte de que nos vaya bien, haya mucha salud y que, como he comentado antes, podamos jugar una fase de ascenso, que creo que ya nos lo merecemos, y más con esta plantilla que se está formando, que a simple vista es muy, muy buena, así que sólo hay que echarle ganas en la pista y demostrar lo que valemos cada una".

Este fichaje es el cuarto del Deportivo Córdoba tras los de la portera Ceci Moreno (exAlmagro), la pívot Ana Haro (exMartos) y la ala-pívot argentina Li (exAtlético Platense). Además siguen de la pasada temporada Marixu Romero (capitana), Inma Sojo, Rocío Gracia, África Lozano, Marta García, Lau Fernández, Celi Calderón y Ana Rodríguez, por lo que este conjunto ya tiene confirmada la presencia de doce jugadoras. Juanma Cubero continuará en el banquillo del Deportivo.